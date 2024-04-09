Наполняемость Сергеевского водохранилища составила 180%

На брифинге в СЦК замес­титель начальника ДЧС Северо-Казахстанской области Мурат Кангужинов сообщил, что заторов в пойме реки Есиль не наблюдается, а перелив через плотину Сергеевского водохранилища поднялся до 415 см.

– Это впервые в истории! – отметил Мурат Кангужинов.

Для сведения: в 2017 году, когда также наблюдался большой паводок, уровень перелива был 338 см.

– Это создает угрозу подтоп­ления для трех районов, расположенных вдоль русла реки Есиль, и города Петропавлов­ска, – продолжил подполковник Кангужинов. – В зону подтопления попадают 845 жилых домов и более 5 000 дач. Ожидается, что к областному центру большая вода придет 12 апреля, а пика достигнет 23 апреля. Покрытие снегом области составляет от 38 до 50%. Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. На сегодня подтопленными остаются 13 домов. Эвакуи­рованы 244 человека, из них домой вернулись 44. Подтоплено 111 придомовых территорий.

Созданы дополнительные группировки сил и средств из числа сотрудников МЧС, Национальной гвардии и местных исполнительных органов. Тяжелая техника передана в районы. Дополнительно мобилизована техника, закрепленная за организациями.

Зарегистрировано 59 переливов на дорогах, из них 36 – действующие. Вскрыты шесть участков дорог. Очищено 160 км арыков и более 100 км каналов, заготовлено 60 000 штук мешкотары, уложено 38 000. Задействованы в противопаводковых мероприя­тиях более 1 000 человек.

– Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, – сказал в заключение зам­начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов.

Между тем паводковые воды уже смывают опоры линий электропередачи. По информации пресс-службы АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания», при разливе Сергеевского водохранилища льдины на высокой скорости «срезают» опоры ЛЭП. Седьмого апреля было зафиксировано 11 снесенных опор. В зоне ограничения электроснабжения оказались более 200 потребителей, проживающих в селах Жанаталап, Кенес и Жанажол района Шал акына.

Из-за падения опор ограничено электроснабжение в селах Есильского района (Жаркайын, Николаевка, Орнек и Мектеп). Аварийно-восстановительные работы затруднены тем, что упавшие столбы лежат в воде.

Из-за угрозы подтопления спасатели ДЧС СКО эвакуировали население села Жаркайын Есильского района в школу села Орнек, расположенную в семи километрах от Жаркайына. В это же село отогнаны лошади, коровы и овцы. Местные власти организовали круглосуточное дежурство.

На дистанционное обучение переведены 125 детей из села Красная Поляна Тайыншинского района.

Накануне в СКО с рабочим визитом побывал первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. Он призвал строителей и дорожников оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий, защитить от возможного подтоп­ления ТОО «Кызылжар Су» в Петропавловске, укрепить дамбы. Роман Скляр предупредил, что этой весной придет гораздо больше воды, чем в памятном 2017 году, а времени на раскачку уже нет.

В этой связи отличилось предприятие «Қызылжар су» в Петропавловске, которое своими силами уже завершает надстройку дамбы.

– Мы никого не ждали, быс­тренько, буквально за три-четыре дня построили дамбу, – рассказывает исполнительный директор ТОО «Қызылжар су» Арман Саутов. – После приезда инспекторов поступило указание поднять уровень дамбы еще на один метр, чем мы сейчас и занимаемся. В доставке глины помог акимат. Сегодня завершим работу.

Тем временем спасатели СКО призывают население быть готовым к возможной эвакуации в связи с рекордным наполнением Сергеевского водохранилища. Порядка 5 000 дач расположено в пойме реки Есиль близ Петропавловска. Спасатели предупреждают, чтобы люди не выходили на лед, следили за детьми, не оставались на дачных участках и были готовы к возможной эвакуации.

Проводится постоянный мониторинг Селетинского и Чаг­линского водохранилищ в Тайын­шинском районе, сообщает пресс-служба ДЧС СКО.