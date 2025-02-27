Наполнять сердца добром

– Когда готовлюсь к выступлению, внимательно отношусь к костюмам, деталям, орнаменту, – рассказывает Валентина Васильевна. – Смотрю народные танцы, запоминаю их ритм. Я люблю узнавать культуру других народов – перед тобой словно красивая душа открывается.

Жительница Усть-Каменогорска дружит с песней, сколько себя помнит, с детских лет. Она пела, пока училась в школе и вузе. Затем, когда работала в статучреждении, была участницей смотров художественной самодеятельности. С удовольствием выступала в капустниках и на встречах в творческих клубах. Правда, о большой ауди­тории речи не шло, о самодеятельной артистке знали, что называется, в узких кругах.

Все изменилось в начале нулевых. Как вспоминает Валентина Васильевна, ее подруга поставила цель выучить немецкий язык и записалась на курсы при областном центре Wiedergeburt («Возрождение»). Легкая на подъем Валентина составила ей компанию, тем более что познавать новое – это всегда удовольствие.

– Знания лишними не бывают, – с улыбкой отмечает она.

Забегая вперед, скажем, что с не меньшим энтузиазмом Валентина Васильевна потом училась разговорному казахскому, оттачивала английский, осваивала французский...

– На занятии преподаватель немецкого как-то спрашивает: «Кто поет?» – вспоминает она. – Я откликнулась. Меня прослушали и предложили войти в фольклорную группу Maiglöckchen («Ландыши»).

На востоке страны центр Wiedergeburt – один из самых активных в составе Ассамб­леи народа Казахстана. Фольклорная группа – обязательный участник праздничных концертов и фестивалей. Коллективу аплодировала публика не только в областном центре, но и в Риддере, Алтае, Шемонаихе, районных центрах. Одновременно Валентина Васильевна попробовала себя в исполнении романсов, поп-хитов и даже рока. На бард-рок фестивале «Горный ручей» в Глубоковском районе она зажгла зрителей рок-хитом «Ты дарила мне розы – розы пахли полынью».

– Исполняю все, кроме рэпа, – смеется артистка.

Еще в детстве она слышала от своей мамы о дальних польских корнях в их роду. Этнокультурное объединение поляков при областной АНК существует, но, к сожалению, найти курсы польского языка не удалось – в регионе нет преподавателей.

– В немецком центре все, что связано с традициями, фольклором, сохраняется и ярко, талантливо показывается, – рассказывает Валентина Васильевна. – Поэтому удивилась, когда узнала, что в объединении поляков не знакомят с народными танцами и песнями. Заглянула в Интернет, открыла алфавит, послушала, как звучит каждая буква. Нашла песни, выучила слова, много раз прокрутила записи, чтобы освоить произношение.

В 2017 году на День Независимости во время большого концерта этнокультурных объединений впервые прозвучала польская песня Gdzie ta ulica, gdzie ten dom. На сцене раздавался и звук каблучков, и юбочка кружилась. Валентина Фрышко почти сразу получила приглашение из Кокшетау выступить на фестивале польской песни «Поющая Полония». В соцсетях появились отклики зрителей: «Пани Фрышко – это «пожар».

Сегодня у Валентины Васильевны собрана почетная коллекция благодарностей и наград за активное участие в знакомстве казахстанцев с культурой этносов нашей страны. Она с гордостью рассказывает о письмах за подписью Президента

Касым-Жомарта Токаева, от областной АНК, от Объединения поляков Акмолинской области... В репертуаре артистки много песен на казахском языке, она также поет на немецком, русском, белорусском, украинском, польском, французском, английском, уйгурском…

– Специально не подсчитывала, но это точно больше десяти языков, – говорит Валентина Васильевна. – Я с детства была музыкальной, но смогла исполнить мечту, только когда пришла в Дом дружбы. Творчество любого народа прекрасно! Среди казахстанцев больше ста этносов, и я считаю, что действительно делаю доброе дело, когда знакомлю своих зрителей с разными культурами. Люди слушают, радуются, у них сердца наполняются добрыми эмоциями.