Наркотики и телефоны пытались передать в акмолинскую колонию

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области задержан злоумышленник, пытавшийся пронести в учреждение, запрещенные предметы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона 

2 декабря  на территории учреждения №2 п.Аршалы задержан гражданин, у которого обнаружены и изъяты наркотические средства и сотовые телефоны. 

Злоумышленник, имея доступ на территорию учреждения, пытался провезти туда 9 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом, а также 3 сотовых телефона и 3 симкарты.

«За незаконное обращение с наркотическими средствами в отношении подозреваемого начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле прокуратуры области», – констатировали в надзорном органе. 

В рамках расследуемого уголовного дела принимаются меры по установлению каналов поставки наркотиков и изобличению причастных лиц.

#прокуратура #наркотики #Акмолинская область #колония #телефоны

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