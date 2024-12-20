Наркотики и телефоны пытались передать в акмолинскую колонию

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области задержан злоумышленник, пытавшийся пронести в учреждение, запрещенные предметы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

2 декабря на территории учреждения №2 п.Аршалы задержан гражданин, у которого обнаружены и изъяты наркотические средства и сотовые телефоны.

Злоумышленник, имея доступ на территорию учреждения, пытался провезти туда 9 полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом, а также 3 сотовых телефона и 3 симкарты.

«За незаконное обращение с наркотическими средствами в отношении подозреваемого начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле прокуратуры области», – констатировали в надзорном органе.

В рамках расследуемого уголовного дела принимаются меры по установлению каналов поставки наркотиков и изобличению причастных лиц.