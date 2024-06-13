Наркотики из Таиланда нашли в посылках на почте Астаны

Посылки были обнаружены совместно с сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» и курьерской службы DHL

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о выявленном факте поставки в Астану из Таиланда наркотических средств в особо крупном размере, под видом почтовых посылок с товарами народного потребления, передает Kazpravda.kz

«При проведении осмотра склада временного хранения DHL сотрудниками Департамента АФМ по городу Астана с применением служебно-розыскной собаки в зоне таможенного контроля в трёх посылках были обнаружены наркотические вещества - экстракт каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,5 кг», - говорится в информации.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты марихуана весом 787 гр., а также другие предметы для взвешивания и расфасовки наркотических средств.

По данному факту начато досудебное расследование.

В отношении 4-х подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей», добавили в АФМ.