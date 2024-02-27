Наркотики на 3 млн тенге изъяли у иностранца в Акмолинской области

Он подозревается в сбыте запрещенных веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

В Кокшетау пресечена незаконная деятельность гражданина Таджикистана, подозреваемого в сбыте запрещенных веществ.

Иностранец прибыл в Казахстан с целью трудоустройства, однако, как выяснилось позже, главной целью было распространение наркотиков не только на территории Акмолинского региона, но и соседних областей.

— При задержании, оперативники обнаружили и изъяли у дилера целлофановый пакет в форме кирпича весом более 965 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем, а стоимость такого «кирпича» – более трех миллионов тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что на период следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания.