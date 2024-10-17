Народ подарок оценил!

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В селе Коктал Панфиловского района построили современный спортзал. Это прекрасный пример того, как НПО взаимодействует с властью, решая проблемы сельских окраин.

фото акимата области

В церемонии открытия объекта приняли участие известные спорт­смены – серебряные призеры Олимпийских игр в Париже и Пекине Демеу Жадраев и Нурбакыт Тенизбаев, которые поздравили земляков с замечательной новостройкой.

Коктал, в котором проживает порядка 10 тыс. сельчан, находится почти на границе Казахстана с Китаем. Как рассказывает местный житель Сайлау Солтанкулов, их аул густонаселенный, но спорткомплекса в нем не было.

– Детишки, любящие спорт, ездили в соседние села в спортсекции. А теперь у нас есть большой удобный спортивный зал, – поделился радостью сельчанин.

В пресс-службе акимата области пояснили: «В рамках принятия мер по уменьшению потребности в спортивных объектах, в том чис­ле в сельских населенных пунктах, в регионе за счет средств фонда «Қазақстан халқына» был начат проект по строительству быстровозводимых спортивных комплексов модульного типа. По такому принципу возведен и новый спортзал ангарного типа в селе Коктал. В нем созданы все условия для занятий командными видами спорта. Общая площадь спортзала составляет 1 300 квадратных метров».

#НПО #область Жетысу #спортзал

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