Общество

Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области

​​​​​​​Андрей Кратенко

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля по СКО провели мониторинг пищевой ценности, сбалансированности горячего питания, а также соблюдения рецептуры и технологии приготовления блюд в организациях образования. Выводами поделилась заместитель руководителя департамента санэпид­контроля Татьяна Горлова. По ее словам, были отобраны 2 792 смыва на кишечную палочку. Положительный результат дали 122 из них. Это говорит о несоблюдении норм дез­инфекции. Проверили 169 пищеблоков, нарушения выявили в 69. Наложили 89 штрафов на общую сумму в 9,3 млн тенге.

При анализе качества питания выяснилось, что в большинстве школ либо превалирует углеводистая­ модель питания, либо производится уменьшение веса блюд.

Отмечалось также, что ни в прошлом, ни в текущем году на территории Северо-Казахстанской области в детских коллективах не было фактов массовых пищевых отравлений.

Популярное

Все
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
​​​​​​​Будущие звезды растут в глубинке
Новые возможности для граждан
Обойдемся без наказаний
Путь к осознанной взаимозависимости
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
Новые рамки суда присяжных
Серый город не может петь
​​​​​​​Стартовали с победы
В основе – демократические ценности
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
​​​​​​​«Я рисую город свой»
Я люблю свой дивный край
​​​​​​​Правовой фундамент Справедливого Казахстана
Первый опыт
​​​​​​​Я тебя вижу
У моря... без воды
​​​​​​​Атомная степь
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не т…
Президент , Общество
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Ам…
Общество
Снежно и туманно будет в Казахстане в ближайшие дни
Общество
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]