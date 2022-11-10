Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля по СКО провели мониторинг пищевой ценности, сбалансированности горячего питания, а также соблюдения рецептуры и технологии приготовления блюд в организациях образования. Выводами поделилась заместитель руководителя департамента санэпид­контроля Татьяна Горлова. По ее словам, были отобраны 2 792 смыва на кишечную палочку. Положительный результат дали 122 из них. Это говорит о несоблюдении норм дез­инфекции. Проверили 169 пищеблоков, нарушения выявили в 69. Наложили 89 штрафов на общую сумму в 9,3 млн тенге.

При анализе качества питания выяснилось, что в большинстве школ либо превалирует углеводистая­ модель питания, либо производится уменьшение веса блюд.

Отмечалось также, что ни в прошлом, ни в текущем году на территории Северо-Казахстанской области в детских коллективах не было фактов массовых пищевых отравлений.