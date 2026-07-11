Нарушения обошлись в миллионы

С начала года специалисты обследовали 27 производственных объектов, причем часть проверок проводилась без предварительного уведомления. В результате были выявлены факты работы без экологических разрешений, эксплуатации новых цехов и оборудования без согласования, а также нарушения требований по очистке выбросов. На некоторых предприятиях отсутствовали фильтры либо они отключались в ночное время.

Среди ТОО, допустивших нарушения, – «Polymettech», «SHYMKENT NUR-TEMIR», «Юсталькон», «Инкас Paper» и «Azala textile». Всем нарушителям выданы предписания об устранении выявленных недос­татков.

По решению суда деятельность двух предприятий приостановлена. Остальным дано время для приведения работы в соответствие с экологическими требованиями. В случае невыполнения предписаний владельцам предприятий грозит дополнительная административная ответственность.