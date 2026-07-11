Жители Актау отстояли своего участкового инспектора

Уже 13 лет он работает на участке, знает его и по подъездам, и по дворам.

– Мы должны в первую очередь знать людей, а они – нас. Вот и знакомимся с жителями, консультируем, помогаем. Чуть что случись – и пострадавшие сразу звонят участковому. Поэтому занимаемся практически всеми направлениями: общественный порядок, профилактика правонарушений, семейно-бытовые конфликты, работа с неблагополучными семьями. Если где-то драка, происшествие или бытовая проблема – участковый всегда будет в центре событий, – говорит Гульахмед Исмаилов.

В правоохранительные органы он пришел не сразу. После девятого класса поступил в колледж и получил специальность зубного техника-ортопеда.

– Родители видели во мне стоматолога. Но я уже тогда понимал, что это не мое. С детства мечтал носить полицейскую форму. Мне нравились сама служба, люди в погонах. Поэтому после колледжа я поступил на юридический факультет Университета имени Шахмардана Есенова, а в 2013 году пришел работать в полицию, – рассказывает майор.

Работа полицейского часто ассоциируется с контролем. Однако сам Гульахмед Исмаилов на профессию смотрит иначе:

– Каждый день кто-то приходит к нам за советом, кто-то просит разобраться в конфликте, кому-то нужно объяснить, как правильно действовать в той или иной ситуации. Поэтому работа участкового – это больше про помощь, а не про наказание.

Рабочий день у него начинается в половине девятого утра и заканчивается поздним вечером. Бывают усиления, праздничные мероприятия, дополнительные задачи. Тогда работать приходится еще дольше. Выходной один раз в неделю, но, если потребуется, все личные встречи, дела будут отменены.

Впрочем, даже в таком напряженном темпе он старается находить время для семьи.

– Без поддержки близких такую работу выполнять сложно. Семья понимает специфику службы и относится с понима­нием. Для меня это очень важно, – делится Гульахмед Исмаилов.

Второй микрорайон – один из старейших районов Актау. Здесь множество магазинов, кафе и других объектов бизнеса. По словам полицейского, в целом жители у него спокойные и законопослушные. Однако работы хватает. Так, в микрорайоне большое количество заведений, где реализуется алкогольная продукция.

– Мы регулярно проводим профилактические беседы с владельцами и персоналом. Объясняем, что нельзя обслуживать людей в сильном алкогольном опьянении, рекомендуем устанавливать тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения. Лучше предупредить конфликт, чем устранять его последствия, – поясняет майор полиции.

О том, насколько граждане доверяют своему участковому, красноречиво говорит случай, который произошел несколько лет назад. Когда стало известно о возможном переводе Гульахмеда Исмаилова и его напарника на другой участок, жители второго микрорайона начали собирать подписи под обращением к руководству полиции с просьбой оставить инспекторов на прежнем месте.

– Для меня это было полной неожиданностью. Вот что значат привычка, доверие, – вспоминает Гульахмед Исмаилов.

По его словам, этот случай стал одним из самых запоминающихся за всю службу.

– Никакие грамоты и благодарности не сравнятся с тем, что горожане сами выбирают тебя своим участковым. Значит, не зря ты работал все эти годы, – улыбается Гульахмед Исмаилов.

За время работы в полиции он научился быстро понимать людей.

– Это как у опытного учителя, который по глазам видит, кто готов к уроку, а кто нет. По манере разговора, поведению, жестам уже на первой минуте можно понять, как лучше выстраивать диалог с нарушителем, – говорит он.

Отдельная тема – государственный язык. По национальности Гульахмед Исмаилов азербайджанец, но свободно владеет казахским и даже ведет на нем служебную документацию. И населению это очень нравится.

За 13 лет службы старший участковый инс­пектор Гульахмед Исмаилов сумел добиться доверия жителей целого микрорайона.

А значит, свою главную задачу – быть рядом с людьми и работать для них – он выполняет успешно.