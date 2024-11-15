Нарушители правил всегда под контролем

– В рамках усиления конт­роля за ситуацией на дорогах полицией принимаются системные меры. Постоянно проводятся ОПМ «Безопасная дорога», «Автобус», «Автомобиль», «Внимание, дети!» и другие. Усилен контроль за водительской дисциплиной. Задержаны порядка 21 тысячи нетрезвых водителей, пресечено почти 10 тысяч фактов выезда на полосу встречного движения, лишены права управления свыше 25 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту более 20 тысяч нарушителей, оштрафованы порядка 400 тысяч пешеходов, – сообщил Кайсар Султанбаев.

В настоящее время смерт­ность на дорогах зависит от трех основных видов ДТП: встречные столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и опрокидывания. По этим причинам гибнут свыше 70% пострадавших. А основное нарушение – превышение скорости. Эффективным решением в контроле скоростного режима яв­ляется применение автоматических камер фиксации нарушений ПДД, которых на сегодняшний день имеется порядка 25 тыс. единиц. Из них в Астане – более 6 тыс., в Алматы – свыше 9 тыс. и в Шымкенте – около 2 тысяч.

Председатель комитета указал и на низкий уровень дисцип­лины водителей. При этом, как отмечают в ведомстве, большая часть автомобилис­тов все-таки законопослушная. Однако те, кто регулярно допускает нарушения ПДД или водит в нетрезвом состоянии, всегда находятся под контро­лем полиции.

Также в ходе брифинга были актуализированы данные по нарушениям правил эксплуатации электросамокатов. Напомним, в сентябре сообщалось, что по данным нарушениям к ответствен­ности привлекли свыше 33 тыс. казахстанцев. На сегодняшний день эта цифра составляет 42 тыс. человек. Вместе с тем ведомством проводится работа по совершенствованию правил эксплуатации электросамокатов и принимаются меры, позволяющие усилить безопасность участников дорожного движения.

В заключение Кайсар Султанбаев рассказал об эффективности применения «скрытого патрулирования», суть которого заключается в использовании системы фиксации нарушений в салоне полицейского автомобиля без опознавательных знаков.

– В настоящее время в режиме «скрытого патрулирования» уже работают около 10 автомобилей полиции, и до конца года мы планируем увеличить их количество. Цель «скрытого патрулирования» – не выписать больше штрафов, а дисциплинировать водителей на загородных дорогах. Внутри населенных пунктов аналогичные камеры скрытно устанавливаются в салонах автобусов, сейчас уже пять маршрутных автобусов оснащены ими, планируем также увеличить их количест­во и установить системы фиксации нарушений на автомобили скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания, – подчеркнул спикер.