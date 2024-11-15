Нарушители правил всегда под контролем
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Павел Ильин
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК сообщил об усилении мер дорожной безопасности. В этом году зарегистрировано свыше 22 тыс. ДТП, в которых погибли 2 тыс. человек и травмировались более 25 тыс. граждан. Объяснение резко возросшего числа погибших и пострадавших кроется в новых подходах к учету. Теперь, по словам Кайсара Султанбаева, при составлении статистики учитываются все граждане, обратившиеся после ДТП в медучреждения, независимо от тяжести вреда здоровью. Кроме того, стражам порядка в этом году удалось пресечь более 10 млн нарушений ПДД, 7 млн из которых выявлено с помощью автоматических камер.