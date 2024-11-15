Нарушители правил всегда под контролем

Статьи
52
Павел Ильин

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК сообщил об усилении мер дорожной безопасности. В этом году зарегистрировано свыше 22 тыс. ДТП, в которых погибли 2 тыс. человек и травмировались более 25 тыс. граждан. Объяснение резко возросшего числа погибших и пострадавших кроется в новых подходах к учету. Теперь, по словам Кайсара Султанбаева, при составлении статистики учитываются все граждане, обратившиеся после ДТП в медучреждения, независимо от тяжести вреда здоровью. Кроме того, стражам порядка в этом году удалось пресечь более 10 млн нарушений ПДД, 7 млн из которых выявлено с помощью автоматических камер.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

– В рамках усиления конт­роля за ситуацией на дорогах полицией принимаются системные меры. Постоянно проводятся ОПМ «Безопасная дорога», «Автобус», «Автомобиль», «Внимание, дети!» и другие. Усилен контроль за водительской дисциплиной. Задержаны порядка 21 тысячи нетрезвых водителей, пресечено почти 10 тысяч фактов выезда на полосу встречного движения, лишены права управления свыше 25 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту более 20 тысяч нарушителей, оштрафованы порядка 400 тысяч пешеходов, – сообщил Кайсар Султанбаев.

В настоящее время смерт­ность на дорогах зависит от трех основных видов ДТП: встречные столкновения автомобилей, наезды на пешеходов и опрокидывания. По этим причинам гибнут свыше 70% пострадавших. А основное нарушение – превышение скорости. Эффективным решением в контроле скоростного режима яв­ляется применение автоматических камер фиксации нарушений ПДД, которых на сегодняшний день имеется порядка 25 тыс. единиц. Из них в Астане – более 6 тыс., в Алматы – свыше 9 тыс. и в Шымкенте – около 2 тысяч.

Председатель комитета указал и на низкий уровень дисцип­лины водителей. При этом, как отмечают в ведомстве, большая часть автомобилис­тов все-таки законопослушная. Однако те, кто регулярно допускает нарушения ПДД или водит в нетрезвом состоянии, всегда находятся под контро­лем полиции.

Также в ходе брифинга были актуализированы данные по нарушениям правил эксплуатации электросамокатов. Напомним, в сентябре сообщалось, что по данным нарушениям к ответствен­ности привлекли свыше 33 тыс. казахстанцев. На сегодняшний день эта цифра составляет 42 тыс. человек. Вместе с тем ведомством проводится работа по совершенствованию правил эксплуатации электросамокатов и принимаются меры, позволяющие усилить безопасность участников дорожного движения.

В заключение Кайсар Султанбаев рассказал об эффективности применения «скрытого патрулирования», суть которого заключается в использовании системы фиксации нарушений в салоне полицейского автомобиля без опознавательных знаков.

– В настоящее время в режиме «скрытого патрулирования» уже работают около 10 автомобилей полиции, и до конца года мы планируем увеличить их количество. Цель «скрытого патрулирования» – не выписать больше штрафов, а дисциплинировать водителей на загородных дорогах. Внутри населенных пунктов аналогичные камеры скрытно устанавливаются в салонах автобусов, сейчас уже пять маршрутных автобусов оснащены ими, планируем также увеличить их количест­во и установить системы фиксации нарушений на автомобили скорой помощи. Это позволит повысить культуру вождения и обеспечить принцип неотвратимости наказания, – подчеркнул спикер.

#ПДД #брифинг #МВД РК #СЦК

Популярное

Все
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны
За язык никто не тянет
Тише будь
Трубы, пригодные для воды и газа
Человеком остаться поможет любовь
Нарушители правил всегда под контролем
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
Усилены меры профилактики
Эволюционирует «ныряющая» нить
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Чувство – главное оружие поэта
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали
Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»
«Зеленой» энергии становится все больше
Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане
Не попасть в ловушку кибервора
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал

Читайте также

Усилены меры профилактики
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
Копить на знания
Особое внимание – редкоземельным

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]