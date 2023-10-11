Рекламу букмекерских контор могут запретить в Казахстане

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

Наружную рекламу букмекерских контор намерены запретить в Казахстане. Об этом в кулуарах после заседания Мажилиса сообщила вице-премьер Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Если откроете телефон, везде видите 1xbet, Olimpbet, или же выходите на улицу и повсюду - букмекерские конторы. В международной практике есть закрепленное нормами расстояние - 50 метров, дальше никакой наружной рекламы не должно быть. В этой связи сейчас с учетом предложений депутатов предусматриваем запрет наружной рекламы. Что тогда разрешается? В своих конторах, на спортивных телеканалах, в спортивных сооружениях и на экипировках спортсменов - вот четыре вида рекламы будут оставаться. Это международная практика. Мы тоже будем следовать этим принципам", – заявила Дуйсенова.

Она добавила, что этот вопрос пока обсуждается с бизнесом.