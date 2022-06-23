Нас не слышат!

О правовых и технических пробелах в работе портала социальных услуг рассказали эксперты гражданского общества на специальной пресс-конференции в Бюро по правам человека.

Без меня меня женили

Напомним, что портал социальных услуг начал работать с 2020 года. Его анонсировали как автоматическую систему, предоставляющую лицам с инвалидностью возможность самостоятельного приобретения технических средств реабилитации (ТСР) и социальных услуг. Судя по тому, сколько барьеров и вопросов появилось у пользователей портала, какие есть пробелы, правовые коллизии при приобретении ТСР, санаторно-курортного лечения и других услуг, разработчики не вникли в проблемы людей. Парадокс заключается в том, что лицам с инвалидностью не облегчили, а усложнили и без того трудную жизнь.

Главный вывод экспертного сообщества – портал социальных услуг представляет собой сырую платформу, не подкрепленную в должной мере нормативно-правовыми актами. Сложная архитектура и навигация, несовершенный интерфейс, отсутствие возможности ознакомиться с информацией без входа с электронной цифровой подписью, авторизация – все это оказалось достаточно сложным.

Председатель общественного объединения инвалидов «Подранки (Шарасыздар)» Галия Кабатаева сомневается, соответствует ли портал изначально заявленному преимуществу, где лица с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать поставщиков услуг? Учитывая, что они имеют слабое представление о техпараметрах, не владеют компьютерными навыками и азами Интернета, это не так. Организацией помощи для оформ­ления заявки занимаются специалисты отделов социальных программ. Комиссия на уровне региона принимает решение о допуске поставщиков на портал, и сама же его мониторит. В этом случае поставщики получают возможность оплачивать посреднические услуги помощнику, лоббирующему его интересы.

Много вопросов также вызывает санаторно-курортного лечение. На портале одобряются заявки пансионатов, домов отдыха, центров реабилитации, не имеющих статуса безбарьерной среды, что является юридическим диссонансом. В большинстве случаев санатории разрабатывают внутренние правила и нет общих стандартов. Это касается норм питания, бытовых условий и предоставления лечебных процедур.

Спикер считает, что система монетизации на уровне социального ваучера, когда каждый инвалид приобретает необходимые ему услуги и имеет подтверждающий чек, обеспечили бы целевое назначение бюджетных денег и право на получение различных услуг.

– Выявлено много коррупционных рисков, но руководство Министерства труда и социальной защиты населения не реагирует на них. Местные и центральные государственные органы устранились от решения проблемы, ограничившись пустыми отпис­ками, сбросив пробелы в работе портала на его пользователей и провайдеров, – заявила Галия Кабатаева. – Нам обещали, что при запуске портала увеличится количество поставщиков, а значит, улучшится качество услуг, но этого нет. К примеру, много жалоб на качество изделий Алматинского ортопедического завода. Большинство инвалидов вынуждены заказывать обувь и другие необходимые вещи за собственные деньги.

Продолжая эту тему, гражданский активист Жанибек Байтоков сообщил, что сотрудники во многих отделах занятости и социальных программ городов и районов под разным видом отнимают ЭЦП у людей с инвалидностью, применяя даже шантаж, угрозы, прямое насилие. Таким образом, заходя на портал социальных услуг под видом лица с инвалидностью, они заказывают те или иные товары, услуги санатория, имея от сделок свои проценты. Никакого контроля за бюджетными средствами на портале нет, работа сall-центра также вызывает много вопросов.

– Мы не раз говорили о коррупционных рисках, и с каждым разом мошеннические схемы на портале совершенствуются, правонарушения происходят в бесконтрольном режиме. Принцип прозрачности не соблюдается, нарушаются права лиц с инвалидностью, их бросили на произвол судьбы, оставив один на один с проблемами, – резюмировал гражданский активист.

Правовые коллизии

Свое мнение о недостатках портала социальных услуг высказал и заместитель председателя ООИ «Елорда әділет орталығы» Анатолий Мигай. Так, с помощью электронных цифровых подписей лица с инвалидностью заходят на портал и выбирают то или иное техническое средство. Увы, описание товаров, предлагаемых поставщиками, в большинстве случаев не соответствуют своему функциональному, техническому, качественному назначению.

Также все обязаны подписывать документ – публичную оферту, которая ничего не гарантирует пользователю портала. Теперь безликий классификатор с краткой характеристикой предлагаемого технического средства заменил технические спецификации, уполномоченные органы и ответственных лиц за госзакупки.

Одна из главных проблем в том, что договор оферты регулируется гражданским законодательством. С момента получения конкретного товара (он может стоить и свыше миллиона тенге) все риски возлагаются на лицо с инвалидностью. Более того, указано, что право доставки товара предоставляется только Казпочте. Как итог – различные коррупционные схемы, продажи технических средств, бывших в употреблении, а некоторые поставщики их просто перепродают на портале.

Если в рамках госзакупок аудит имел право проверять поставщиков, каждый человек мог открыть сайт госзакупок и посмотреть любой договор, то сегодня на портале вы не получите никакой информации.

– Как только приобретаются те или иные технические средства, доступ к порталу сразу закрывают. Кроме отсутствия контроля, нет юридической и административной ответственности. Все регулируется Законом «О защите прав потребителей», то есть товар можно вернуть в течение 14 дней, а дальше придется отстаивать свои права в судебном порядке. Не учитывается, что инвалид может быть лежачим и проживать в Алматинской облас­ти, а поставщик – из западного региона страны. И как в случае разбирательств человеку с инвалидностью отстаивать свои права? – спрашивает Анатолий Мигай.

На сегодняшний день портал регулируется только подзаконными актами. Министерство труда и социальной защиты регламентирует лишь технические характеристики, не неся юридической ответственности. Отсутствуют технические стандарты товаров, поэтому на портале продается все что угодно, не зря его назвали блошиным рынком с непонятными правилами.

К сожалению, имеются случаи, когда поставщики и люди с инвалидностью вступают в сговор, заключая фиктивные сделки по оказанию услуг, какие-то суммы отчисляются на карты «при­обретателей» – и все довольны. А ведь одной из главных задач при создании портала было искоренение коррупции. На практике ее стало больше.

Спасибо Стиву Джобсу

Менеджер по ассистивным технологиям и доступности информации Nazarbaev University Зият Абдыкаимов отметил, что, кроме всех названных недоработок и недостатков, у сервиса большие проблемы с базовым доступом для пользователей с инвалидностью. Он обратил внимание, что в обществе почти не обсуждается вопрос доступности цифровых продуктов, электронного правительства, приложения банков, средств связи, информационно-коммуникационных технологий для лиц с инвалидностью.

Портал социальных услуг и другие отечественные цифровые продукты созданы без соблюдения нормативно-технических правил и требований доступности для пользователей с инвалидностью.

– Чтобы заходить во все разделы портала, искать, фильтровать и получать услуги, подтверждать их с помощью ЭЦП, условно говоря, нужны цифровые пандусы, лифты в этих виртуальных зданиях. К примеру, чтобы портал социальных услуг был доступен незрячим, все кнопки, меню, фильтры должны иметь текстовые лейблы. Спасибо Стиву Джобсу за то, что сейчас любой смартфон имеет функцию чтения с экрана, голосовую программу, которая озвучивает все, что попадает под мой палец, – говорит он. – Исходя из этого мы требуем адаптировать портал социальных услуг и электронное правительство к нашим потребностям. В разрабатываемый социальный кодекс необходимо включить требования о доступности электронных информационных ресурсов для лиц с инвалидностью.

Недостатки налицо

Представитель ТОО «ГУРИ» Игорь Губарев путем сравнительной характеристики и таблиц показал, что при всех недостатках системы государственных закупок там были конкретные лица, которые несли ответственность за свою работу.

Он привел ряд фактов, которые наглядно свидетельствуют о преимуществах госсзакупок по сравнению с безликим порталом социальных услуг. Это наличие закупа согласно технической спецификации, ответственность конкретных лиц при приемке, участие лиц с инвалидностью в разработке технической спецификации. Сейчас отсутствуют гарантии при приемке товаров и услуг, портал полностью искоренил конкуренцию между поставщиками. Полная закрытость информации о договоре и поставщиках. При возникновении любых спорных моментов никакие контролирующие органы не могут производить проверку, так как все отношения поставщика и потребителя (лица с инвалидностью) связаны только Гражданским кодексом.

Для снижения коррупционных рисков и исключения предоставления некачественных, бывших в употреблении и не соответствующих спецификации товаров предложено приостановить работу портала до устранения всех недостатков. Также необходимо сделать классификатор, который бы учитывал реальные потребности людей с инвалидностью.

Как одно из решений проблемы предлагается организовать отправку товаров от поставщиков в районные или городские управления социальных программ по месту жительства лица с инвалидностью.