На данную проблему обратил внимание Глава государства. В апреле Президент поручил рассмотреть возможности использования в качестве альтернативного источника водоснабжения месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области, а также строи­тельство водовода от месторождений Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей.

«Данное поручение рассмотрено на заседании Водного совета. Планируется­ разработка технико-экономического обоснования для определения экономической целесообразности строительства водовода от месторождений подземных вод Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское», – рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

На сегодняшний день основными источниками воды для населения Атырауской области являются реки Жайык и Кигаш, берущие начало в России, Жем, Сагыз, Ойыл – в Актюбинской области, а также два месторождения подземных вод – Коянды и Тайсойган.

По информации областного акимата, 70% населения области обеспечивается питьевой водой из реки Жайык, еще 24% – из Кигаша по водопроводу Астрахань – Мангышлак. Остальные 6% населения – это жители Кызылкогинского и Курмангазинского районов, которые используют подземные источники.

Как отметил аким Атырау­ской облас­ти Серик Шапкенов, в регионе сущест­вуют проблемы и с водоочистными сооружениями.

– Водоочистное оборудование, обеспечивающее город Атырау и Макатский район, было введено в эксплуа­тацию, соответственно, в 30-х и 60-х годах прошлого века. На сегодня оно находится в аварийном состоянии. В связи с этим планируется запустить две новые фильт­рующие станции, – отметил Серик Шапкенов.

По его словам, для устранения дефицита питьевой воды необходимо, помимо прочего, использовать месторождение пресной воды Кокжиде. В этой связи глава региона попросил поддержать разработку технико-экономического обоснования проекта Министерством экологии, а также увеличить финансирование строительства сетей водоснабжения с месторождений Тайсойган, Кызылкога, Коянды и проекта реконструкции группового водопровода для водоснабжения сел Кереген, Сагиз, Жамансор.

Проблема водоснабжения напрямую зависит и от водности рек. Из года в год вода в реках Жайык и Кигаш убывает. В этой связи актуальным остается воп­рос очистки устьев рек и проведения дноуглубительных работ.

Реализация проекта по дноуглублению рек началась в регионе шесть лет назад. За это время работы были проведены на участке протяженностью 130 км. Полностью завершить проект планируется осенью этого года.

По информации руководителя областного управления строительства Нурбергена Кусаинова, в целом на углуб­ление Каспийского моря, рек Кигаш и Жайык из областного и республиканского бюджетов было затрачено около 20 млрд тенге.