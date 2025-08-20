Населению грозит нехватка питьевой воды

Требует решения
2
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

По прогнозам экспертов, в ближайшие пять лет дефицит воды в регионе вырастет до 30% из-за ежегодного увеличения объемов ее потреб­ления.

фото автора

На данную проблему обратил внимание Глава государства. В апреле Президент поручил рассмотреть возможности использования в качестве альтернативного источника водоснабжения месторождения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области, а также строи­тельство водовода от месторождений Айшуакское и Северо-Айшуакское до населенных пунктов Мангистауской и Атырауской областей.

«Данное поручение рассмотрено на заседании Водного совета. Планируется­ разработка технико-экономического обоснования для определения экономической целесообразности строительства водовода от месторождений подземных вод Кокжиде, Айшуакское и Северо-Айшуакское», – рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

На сегодняшний день основными источниками воды для населения Атырауской области являются реки Жайык и Кигаш, берущие начало в России, Жем, Сагыз, Ойыл – в Актюбинской области, а также два месторождения подземных вод – Коянды и Тайсойган.

По информации областного акимата, 70% населения области обеспечивается питьевой водой из реки Жайык, еще 24% – из Кигаша по водопроводу Астрахань – Мангышлак. Остальные 6% населения – это жители Кызылкогинского и Курмангазинского районов, которые используют подземные источники.

Как отметил аким Атырау­ской облас­ти Серик Шапкенов, в регионе сущест­вуют проблемы и с водоочистными сооружениями.

– Водоочистное оборудование, обеспечивающее город Атырау и Макатский район, было введено в эксплуа­тацию, соответственно, в 30-х и 60-х годах прошлого века. На сегодня оно находится в аварийном состоянии. В связи с этим планируется запустить две новые фильт­рующие станции, – отметил Серик Шапкенов.

По его словам, для устранения дефицита питьевой воды необходимо, помимо прочего, использовать месторождение пресной воды Кокжиде. В этой связи глава региона попросил поддержать разработку технико-экономического обоснования проекта Министерством экологии, а также увеличить финансирование строительства сетей водоснабжения с месторождений Тайсойган, Кызылкога, Коянды и проекта реконструкции группового водопровода для водоснабжения сел Кереген, Сагиз, Жамансор.

Проблема водоснабжения напрямую зависит и от водности рек. Из года в год вода в реках Жайык и Кигаш убывает. В этой связи актуальным остается воп­рос очистки устьев рек и проведения дноуглубительных работ.

Реализация проекта по дноуглублению рек началась в регионе шесть лет назад. За это время работы были проведены на участке протяженностью 130 км. Полностью завершить проект планируется осенью этого года.

По информации руководителя областного управления строительства Нурбергена Кусаинова, в целом на углуб­ление Каспийского моря, рек Кигаш и Жайык из областного и республиканского бюджетов было затрачено около 20 млрд тенге.

#Атырау #дефицит #питьевая вода #водоснабжение

Популярное

Все
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Движение в пространстве и времени
Уборка идет полным ходом
Развивая конструктивный диалог
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Как будет расти Караганда
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Встреча Путина и Трампа пройдет в Анкоридже
Достучаться до сердец
Уборка началась на севере страны
Сегодня – День спорта
Школа имени Абая готовится к новоселью
Интернет от Илона Маска заходит в Казахстан
В Уральске 200 специалистов прошли обучение на базе креативного хаба «ÓzgeEpic»
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Аида Балаева подарила Дженнифер Лопес казахские ювелирные украшения
Оставили без квартир и денег
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Чистую воду в каждый дом
«Кайрат» обыграл «Слован» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Казахстан по ВВП на душу населения вышел в лидеры
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»

Читайте также

Шардара мелеет с каждым днем
Навести порядок в монополиях

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]