Населенные пункты двух регионов Казахстана находятся под угрозой подтопления

Синоптики прогнозируют интенсивное снеготаяние и подъемы уровней воды, в связи с чем возможны разливы.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Угроза подтопления сохраняется в Костанайской и Улытауской областях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в период с 20 по 22 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской области возможно «подтопление населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами».

«На юге Костанайской области (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район г. Аркалык) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы», - рассказали представители Казгидромет.

Аналогичная ситуация сохраняется в период с 20 по 22 марта 2023 года в Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) области.

«Ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления», - заключили синоптики.