Нашел петарду на улице: Подросток лишился фаланги пальца в Усть-Каменогорске

15-летний мальчик нашел петарду на улице и решил поджечь, в результате получил травмы левой руки и ожог лица, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ustinka.kz

Фото: Kazpravda.kz

Петарда взорвалась прямо в руке у ребенка. В результате с открытой раной ладони левой руки размером 10 см, отсутствием на третьем пальце ногтевой пластины, а на четвертом дистальной фаланги (кончик пальца), а также с термическим ожогом лица пострадавшего доставили в Центр матери и ребенка ВКО.

Напомним, что от петард пострадали и три человека в Мангистауской области. А в Павлодаре кто-то запускал фейерверки на улице, и салют попал на обшивку балкона многоэтажки, и она загорелась. В Астане произошла подобная ситуация, только там петарда залетела на балкон 3-го этажа и взорвалась. В итоге начался пожар. В полыхающей квартире никого не было. Огнеборцам пришлось выломать дверь, чтобы потушить пожар.