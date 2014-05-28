Наши байкеры – в Москве

В 2 часа по московскому времени в Сколково их в торжественной обстановке встретили представители казахстанской дипломатической миссии в Москве, политики, деятели культуры и науки, а также представительный контингент студентов из Казахстана, обучающихся в столичных вузах, в том числе в МГУ им. М. Ломоносова.

Напомним, что в первый день VII Астанинского экономического форума и II Всемирной антикризисной конференции у монумента «Қазақ елі» взял старт мотопробег, посвященный столь своеобразной популяризации казахстанских проектов G-Global и EXPO 2017 в мире. Шесть казахстанцев планируют посетить в общей сложности 20 стран с целью ознакомления жителей Европы и Азии с мега-проектами, реализуемыми Казахстаном. Стартовав 21 мая в Астане, участники мотопробега побывают в России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Италии, Турции и вернутся в Казахстан 6 июля 2014 года – в день рождения столицы.

Провожая байкеров в путь, депутат Сената Парламента РК, сопредседатель Координационного совета ассоциации «Евразийский экономический клуб ученых» Серик Нугербеков в своей напутственной речи отметил: «Мы надеемся, что эта акция станет еще одной летописью в поддержке мировым сообществом глобальных инициатив Президента Казах­стана Нурсултана Назарбаева G-Global и EXPO 2017, программы парт­нерства «Зеленый мост» и проекта по возрождению Великого шелкового пути.

На пути в Москву наши байкеры побывали в Уфе и Казани. Столица Татарстана – Казань в текущем году обладает статусом столицы тюркского мира.

«Нас встретила, сопроводила и разместила замечательная ­команда казанского консульства, за что им огромная благодарность от всех участников мотопробега. Вместе мы посетили две главные достопримечательности этого красивейшего города на берегу Волги. Первая – старинный Казанский кремль на городском холме. Такие оборонительные сооружения есть не только в Москве, но и по всему «Золотому кольцу» вокруг нее. Примечательно, что здесь расположены резиденция Президента автономной республики, а также красивейшая мечеть «Кул-шариф», – делится впечатлениями байкер Диас Байсеитов.

Посетили байкеры и казанский IT-технопарк, который впечатлил их грандиозностью комплекса и наличием около 170 стартапов, претендующих на международный уровень.

«Власти страны не ограничиваются этим успехом и уже приступили к реализации куда более амбициозных планов – строи­тельству новых инновационных городов SmartCity и Иннополис. Признаюсь, их темп, основательный подход и масштабы вызвали у меня восхищение и уверенность, что в недалеком будущем Казань станет «силиконовой долиной» постсоветского пространства, потеснив лидирующих сегодня в IT Украину и Беларусь», – рассказывает Диас.

Досжан НУРГАЛИЕВ