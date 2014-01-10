Наши главные ценности

Являясь своего рода мостом между обществом и государством, Ассамблея стала авторитетной и узнаваемой организацией не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Ее деятельность получила оценку на самом высоком уровне международного сообщества. Как сказал Президент страны: «Это наше казах­станское ноу-хау, которым мы по праву гордимся и обязаны бережно охранять».

Важным шагом в развитии АНК стало создание региональных структур - областных ассамблей народа Казахстана. Акмолинская ассамблея действует с 1995 года и стала одним из важных звеньев в системе институтов консолидации общества. Ее численность составляет 117 человек, в ее составе руководители этнокультурных объединений, госорганов, НПО и СМИ.

Основная цель нашей ассамблеи - обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия, гражданского мира, национального единства в обществе. Для эффективной работы при ней созданы и действуют научно-аналитический центр, центр по пропаганде и развитию государственного языка, клуб журналистов, ассоциации детских и молодежных организаций и мастеров декоративного народно-прикладного творчества. Также при областном маслихате создана депутатская группа межпартийного сотрудничества «Дос­тық» по вопросам общественного и межэтнического согласия.

Сегодня в области зарегистрированы 44 этнокультурных объединения, которые занимаются пропагандой и развитием своей культуры, языка, обычаев и традиций, из них 23 действуют в Кокшетау. А для организации их творческой деятельности в регионе работают дома дружбы в Кокшетау, Степногорске и центр дружбы в Зерендинском районе. Нынче за счет средств областного бюджета ведется строительство нового дома дружбы, соответствующего современным архитектурным требованиям. Также ежегодно этнокультурным объединениям выделяются финансовые средства на проведение мероприятий и пошив нацио­нальных сценических костюмов.

Вся работа по сохранению и укреплению межэтнического согласия и стабильности в регионе переведена в плоскость конкретных практических дел, для чего определены ее четкие индикаторы, увязанные с общими задачами развития общества по пути инноваций и прогресса. Для разъяснения логики поставленных задач проводится работа по формированию казах­станской идентичности путем консолидации этносов на основе граж­данской и духовно-культурной общности при стержневой роли государственного языка и культуры казахского народа.

По инициативе нашей ассамблеи ежегодно в рамках государственного социального заказа действуют бесплатные курсы по изучению казахского языка. Сегодня уже нет оснований ссылаться на отсутствие методик, учебников, словарей. Все условия для овладения государственным языком созданы. Дело за желанием, внутренним осознанием того, что знать язык государства, гражданином которого ты являешься, - это норма, единая для всех стран и народов.

При этом в области созданы условия и для развития других языков. Так, при центре внешкольной работы «Әулет» г. Кокшетау за счет бюджетных средств действует школа по обучению языкам «Шаңырақ». В ней восьми языкам обучаются более 200 детей разных национальностей. На базе областной научно-универсальной библио­теки им. М. Жумабаева создан электронный депозитарий областной ассамблеи.

Для более эффективной работы и изучения ситуации на местах нами практикуются расширенные выездные заседания Совета Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана. На них заслушиваются отчеты руководителей госорганов, этнокультурных объединений, акимов районов и городов по воп­росам реализации задач, обозначенных Президентом страны на сессиях ассамблеи и в ежегодных Посланиях народу Казахстана.

Вместе с тем нынешняя динамика развития общественно-политической ситуации в стране требует качественного улучшения работы госорганов, напрямую ответственных за реализацию национальной политики в регионе. Безусловно, деятельность региональных ассамб­лей также требует новых подходов в данном вопросе.

Каждая сессия Ассамблеи народа Казахстана, проводимая под председательством Главы государства, дает новые и четкие ориентиры нашей дальнейшей деятельности, главной задачей которого являются мир и согласие в стране - такие главные ценности, без которых невозможно реализовать экономические или политические реформы в стране. Выступая на ХХ сессии Ассамблеи: «Стратегия Казахстана-2050»: один народ, одна страна, одна судьба», Президент страны отметил, что в новых условиях ответственность АНК будет только возрастать. Чтобы в полной мере реализовать задуманное, нашей Акмолинской ассамблее предстоит большая и серьезная работа.

В апреле прошлого года Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об утверждении Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (до 2020 года)». В соответствии с ним были разработаны Концепции развития региональных ассамблей, в том числе и нашей с учетом местных особенностей и этнодемографической структуры. Было поручено создать советы общественного согласия, поставлен вопрос о повышении эффективности работы домов дружбы как центров общественного согласия и социальных инициатив. Нами разработаны комплексные планы работы с населением районов, городов с учетом основных программных стратегических документов Ассамблеи народа Казахстана, Государственной программы развития и функ­ционирования языков. Планируется значительное увеличение числа публикаций материалов в местных СМИ по вопросам государственной этнополитики, пропаганды межэтнического и межконфессионального согласия, проведение мега-проектов «Ассамблея - путь к единству», фестивалей и конференций.

Работа предстоит очень большая, ответственная, и думается, что она будет способствовать реа­лизации важной задачи по сохранению мира, согласия и стабильности в обществе.

Марзият ТОХАЕВА,

руководитель Секретариата Акмолинской ассамблеи народа Казахстана,

Кокшетау