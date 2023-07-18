Насколько больше будут платить за комуслуги астанчане с июля

Тарифы на коммунальные услуги выросли в Астане с 1 июля 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Фото: Kazpravda.kz

В столице утвердили корректировки тарифов по всем базовым субъектам естественных монополий, которые введены уже с 1 июля 2023 года. Только новый тариф по тепловой энергии заработает с 1 августа этого года.

При этом, отмечается в сообщении акимата, тарифы в Астане остаются ниже среднереспубликанских.

«Для сравнения, в Алматы тариф на теплоэнергию (без учета НДС) составляет 5 504,17 тенге/Гкал, в Караганде – 3 776 тенге/Гкал, а в Астане – 2 765 тенге/Гкал.

Стоимость кубометра воды (без учета НДС) в столице равна 58,15 тенге, в Караганде – 120,72 тенге, в Актюбинской области – 93,55, в Северо-Казахстанской области – 81,51 тенге.

С учетом новых тарифов средний чек за комуслуги, к примеру, на 2-комнатную квартиру будет дороже: за водоснабжение и канализацию (30 куб. м) на 300 тенге (с 1 448 до 1 748 тенге); за теплоснабжение (1,25 Гкал) – на 650 тенге (с 3 218 до 3 871 тенге); за электроснабжение (94 кВтч) – на 335 тенге (с 1 968 до 2 303 тенге).

Для 1-комнатной квартиры оплата вырастет за водоснабжение и канализацию (20 куб. м) примерно на 200 тенге (с 960 до 1 160 тенге); за теплоснабжение (0,7 Гкал) – на 360 тенге (с 1 776 до 2 137 тенге); за электроснабжение (72 кВтч) – на 200 тенге (с 1 220 до 1 420 тенге)», – поясняется в сообщении.

Основаниями для повышения тарифов послужили необходимость дополнительных инвестиций для снижения износа коммунальных сетей; повышение Министерством энергетики РК тарифа на производство электроэнергии; увеличение среднемесячной номинальной зарплаты до среднестатистического уровня в отрасли; принятие субъектом естественных монополий на баланс имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, от местного исполнительного органа.

Ранее в Министерстве национальной экономики РК рассказали, на сколько вырастет средний чек по всем комуслугам в Казахстане.