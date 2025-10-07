Раритетные издания Абая представили на выставке в Астане

Культура
119
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Среди них произведения на латинице, төте жазу и многих иностранных языках.

Фото автора

Национальный центр рукописей и редких книг представил выставку раритетных изданий основоположника письменной казахской литературы, великого поэта Абая Кунанбайулы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Среди них произведения на латинице, төте жазу и многих иностранных языках.

Кроме того, специалисты национального центра продекламировали на восьми языках творение поэта «Ғылым таппай мақтанба».

- Все мы знакомы с произведениями Абая, но на разном уровне, - отметил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков. -  Надо продолжать познавать Абая, изучать и распространять наследие поэта.

Кандидат исторических наук, модератор семинара Гулсим  Бисенова привела в пример статью Президента Касым-Жомарта Токаева «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан (Абай и Казахстан в ХХІ веке) », в которой Глава государства отметил актуальность «Слов назидания» Абая, необходимость сохранения и обогащения национального наследия.

К выставке приурочили и научный семинар «Абай даналығы – халық мұрасы», посвященный 180-летию великого поэта и просветителя. Почетный гость, абаевед, работник Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» в городе Семей Кайыржан Кузембаев рассказал, что Жидебай – особое место не только для Абая, Шакарима, Мухтара, Кунанбая, но и для всего тюркского мира.

Он поведал о возникновении названия «Жидебай» среди тобыкты (ответвления племени аргын). После «Ақтабан шұбырынды» (Годов великого бедствия) род тобыкты, прибыв с берегов Сырдарьи, поселился в Восточном Казахстане. Здесь родился Кунанбай, отец поэта. Название «Жидебай» связано с именем Жидебай батыра, выходца из племени жуантаяк одного из ответвлении тобыкты. В 1846 году Кунанбай купил у потомков Жидебай батыра это место. С тех пор местность Жидебай не только земля рода Кунанбая, но и достояние всего народа. Здесь прошли лучшие годы жизни Абая.

– Жидебай - это ключ к поэзии и прозе, мудрости, созерцанию, культуре и литературе, языку,  необъятных мыслей Абая. Жидебай - это колыбель великого человека, его учеников и последователей, – резюмировал спикер.

Поэтесса, абаевед, член союза писателей, руководитель «Музея Абая» столичной школы-гимназии №87 Алмахан Мухаметкаликызы поделилась своими мыслями об абаеведении как об учении,  системном его внедрении в образовательный процесс. Она подчеркнула еще одну грань Абая – науку мирить людей. С юных лет поэт помогал сверстникам решать споры и заканчивать их миром. Вместе с Алмахан Мухаметкаликызы на семинаре выступали ее ученики школы-гимназии №87.

Советник посла Китайской Народной Республики в Казахстане Цуй Инлань рассказала о всемирном значении творчества Абая Кунанбайулы, которого знают и любят в Китае.

Почетный журналист, востоковед, профессор гуманитарных наук Мухамедкали Баймуханов впервые рассказал историю поэтического состязания Суйгенбай бия (волостного правителя Каркаралинского уезда) и Абая. Он искусно цитировал участников события, виртуозно вводя слушателей в мир степных ораторов.  Мухамедкали Баймуханов заинтересовал аудиторию и другими малоизвестными событиями из жизни Абая.

Мир Абая – это духовное совершенство, гармоничность,  - так представила значение творчества поэта доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета им.Л.Н Гумилева Задаш Дүкенбаева. – Чтобы достичь совершенства, гармонии, мало изучить творчество Абая, необходимо жить им. Бесценное наследие поэта, духовное совершенство будут актуальны века. 

Как заключили участники встречи, творческое наследие Абая – это исторический опыт и завет нынешнему поколению.

#культура #выставка #Абай

