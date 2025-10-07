Среди них произведения на латинице, төте жазу и многих иностранных языках.

Фото автора

Национальный центр рукописей и редких книг представил выставку раритетных изданий основоположника письменной казахской литературы, великого поэта Абая Кунанбайулы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Кроме того, специалисты национального центра продекламировали на восьми языках творение поэта «Ғылым таппай мақтанба».

- Все мы знакомы с произведениями Абая, но на разном уровне, - отметил директор Национального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков. - Надо продолжать познавать Абая, изучать и распространять наследие поэта.

Кандидат исторических наук, модератор семинара Гулсим Бисенова привела в пример статью Президента Касым-Жомарта Токаева «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан (Абай и Казахстан в ХХІ веке) », в которой Глава государства отметил актуальность «Слов назидания» Абая, необходимость сохранения и обогащения национального наследия.

К выставке приурочили и научный семинар «Абай даналығы – халық мұрасы», посвященный 180-летию великого поэта и просветителя. Почетный гость, абаевед, работник Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі» в городе Семей Кайыржан Кузембаев рассказал, что Жидебай – особое место не только для Абая, Шакарима, Мухтара, Кунанбая, но и для всего тюркского мира.

Он поведал о возникновении названия «Жидебай» среди тобыкты (ответвления племени аргын). После «Ақтабан шұбырынды» (Годов великого бедствия) род тобыкты, прибыв с берегов Сырдарьи, поселился в Восточном Казахстане. Здесь родился Кунанбай, отец поэта. Название «Жидебай» связано с именем Жидебай батыра, выходца из племени жуантаяк одного из ответвлении тобыкты. В 1846 году Кунанбай купил у потомков Жидебай батыра это место. С тех пор местность Жидебай не только земля рода Кунанбая, но и достояние всего народа. Здесь прошли лучшие годы жизни Абая.

– Жидебай - это ключ к поэзии и прозе, мудрости, созерцанию, культуре и литературе, языку, необъятных мыслей Абая. Жидебай - это колыбель великого человека, его учеников и последователей, – резюмировал спикер.

Поэтесса, абаевед, член союза писателей, руководитель «Музея Абая» столичной школы-гимназии №87 Алмахан Мухаметкаликызы поделилась своими мыслями об абаеведении как об учении, системном его внедрении в образовательный процесс. Она подчеркнула еще одну грань Абая – науку мирить людей. С юных лет поэт помогал сверстникам решать споры и заканчивать их миром. Вместе с Алмахан Мухаметкаликызы на семинаре выступали ее ученики школы-гимназии №87.

Советник посла Китайской Народной Республики в Казахстане Цуй Инлань рассказала о всемирном значении творчества Абая Кунанбайулы, которого знают и любят в Китае.

Почетный журналист, востоковед, профессор гуманитарных наук Мухамедкали Баймуханов впервые рассказал историю поэтического состязания Суйгенбай бия (волостного правителя Каркаралинского уезда) и Абая. Он искусно цитировал участников события, виртуозно вводя слушателей в мир степных ораторов. Мухамедкали Баймуханов заинтересовал аудиторию и другими малоизвестными событиями из жизни Абая.

– Мир Абая – это духовное совершенство, гармоничность, - так представила значение творчества поэта доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета им.Л.Н Гумилева Задаш Дүкенбаева. – Чтобы достичь совершенства, гармонии, мало изучить творчество Абая, необходимо жить им. Бесценное наследие поэта, духовное совершенство будут актуальны века.

Как заключили участники встречи, творческое наследие Абая – это исторический опыт и завет нынешнему поколению.