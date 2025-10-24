Золотой фонд Национального архива пополнился личным документальным наследием выдающегося казахского писателя, общественного деятеля Шерхана Муртазы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В этот день состоялось мероприятие под названием «Шерхан Мұртаза мұрасы: «Егемен Қазақстаннан» – Ұлттық архивке».

В мероприятии приняли участие известные государственные и общественные деятели, литературоведы и представители средств массовой информации.

В рамках торжественного мероприятия официально были переданы архиву более 6000 страниц материалов. Среди переданных материалов - оригинал рукописи романа Шерхана Муртазы «Қызыл жебе», исследовательские материалы о Тураре Рыскулове, рукопись драмы «Бесеудің хаты», а также ранее не опубликованные редкие фотографии, личные письма, записные тетради и документы, имеющие высокую историко-культурное значение.

В завершении стороны подписали двустороннее соглашение.