Наследный принц Дубая назначен вице-премьером и министром обороны ОАЭ

41-летний Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум был назначен на эти должности своим отцом, эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашид Аль-Мактумом

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Премьер-министр и вице-президент ОАЭ, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум объявил о кадровых перестановках в правительстве и назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Вторым вице-премьером назначен министр иностранных дел Абдалла бен Заид Аль-Нахайян. Ранее эту должность занимал сам эмир Дубая, пишет Bloomberg.

Правительство ОАЭ представлено в виде Совета министров во главе с премьером. Однако, главное место в иерархии власти отведено Верховному совету ОАЭ. Туда входят главы всех эмиратов, они определяют внешнюю и внутреннюю политику государства и утверждают в должности премьер-министра.

Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум был назначен премьером и эмиром Дубая в 2006 году, в 2022-м временно исполнял обязанности президента после смерти Халифа бен Заида Аль-Нахайяна в возрасте 73 лет. Нынешним главой государства стал младший брат Нахайяна. В 2015 году состояние Аль-Мактума оценивали в более $4 млрд. Его 41-летний сын Хамдан является наследным принцем Дубая.