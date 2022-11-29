Наталья Жумадильдаева возглавила Департамент дошкольного образования

Фото пресс-службы МП РК

Пресс-служба Министерства просвещения РК сообщила о назначении Жумадильдаевой Натальи Васильевны директором Департамента дошкольного образования, передает Kazpravda.kz.

В министерстве отметили, что она имеет 30-летний опыт работы в сфере образования.

Родилась в 1965 году. Трудовой путь начала в 1987 году учителем начальных классов.

С 2004 по 2013 годы - директор средней школы №112 и № 23 имени Ж. Кизатова города Кызылорда.

С 2013 по 2015 годы - заместитель начальника городского отдела образования города Кызылорда.

С 2015 по 2016 годы - директор Дома школьников и юношей города Кызылорда.

С 2016 по 2021 годы - депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан VI созыва.

С 2021 - советник председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».