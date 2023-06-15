Нацбанк Казахстана допускает возможность снижения базовой ставки

Выступая на пленарном заседании Сената Парламента РК, председатель Национального банка Галымжан Пирматов не исключил возможности плавного и осмотрительного снижения базовой ставки во втором полугодии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

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«Во втором полугодии Национальный банк рассмотрит целесообразность плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. Наши решения будут во многом зависеть от соответствия фактического роста цен прогнозным оценкам, устойчивости замедления базовой инфляции на фоне умеренного влияния косвенных эффектов повышения цен на ГСМ и ЖКУ, динамики инфляционных ожиданий, а также соблюдения бюджетного правила при формировании бюджета на 2024-2025 годы», – сказал Пирматов.

Согласно обновленным прогнозам Нацбанка, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году с последующим замедлением в 2024-2025 годах. Прогноз по инфляции пересмотрен в сторону повышения с учетом роста тарифов на регулируемые услуги, а также прямых и вторичных эффектов от удорожания ГСМ на общий уровень цен.

Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране, заверил спикер.

Напомним, Национальный банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд и пересмотрел прогноз инфляции до 9-12% в текущем году, 6-8 процентов в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений – 4-6 процентов.

В прошлом месяце Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.