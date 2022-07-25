Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Экономика
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%.

Как констатировали в Нацбанке, фактическая инфляция существенно превысила прогнозную траекторию на фоне ускорения инфляционных ожиданий. Растут как устойчивая составляющая потребительских цен, так и общий уровень цен. Сложившаяся в мае и июне текущего года инфляция показывает, что ее пик не пройден. Высокие инфляционные ожидания усиливают проинфляционное давление.

«По оценкам Национального банка, инфляция по итогам 2022 года превысит прошлый прогноз. При отсутствии новых шоков, годовой рост инфляции продолжится до первого квартала 2023 года и в дальнейшем будет замедляться. Текущее решение направлено на стабилизацию и замедление инфляционных процессов и ожиданий в 2023 году, а также приближение инфляции к целевому показателю в среднесрочной перспективе», – пояснили здесь.

Устойчивость протекающих инфляционных процессов, фискальное стимулирование спроса и внешний проинфляционный фон требуют поддержания базовой ставки на текущих уровнях в течение продолжительного времени для стимулирования сберегательного поведения населения, что будет постепенно воздействовать на инфляцию в течение следующего года, отметили в Нацбанке. 

В июне 2022 года годовая инфляция ускорилась до 14,5%. Цены растут на все ее компоненты – продовольственные товары (19,2%), непродовольственные товары (13,2%) и платные услуги (9,2%). Это происходит в результате роста инфляции издержек из-за сбоев в цепочках поставок, усиления внешнего инфляционного давления, а также высокого спроса, поддержанного фискальным стимулированием, и ослабления курса тенге.

Базовая инфляция вновь начала ускоряться, опережая общую инфляцию и указывая на превалирование устойчивых факторов роста цен. Ускорение демонстрируют и инфляционные ожидания – в июне 2022 года медианная оценка ожидаемой инфляции на горизонте одного года повысилась до 14,9% (в мае – 13,8%).

«Учитывая формирование фактической инфляции и инфляционных ожиданий в мае-июне на более высоких уровнях, Национальный банк ожидает ускорение годовой инфляции в 2022 году выше верхней границы ранее озвученного прогноза 13-15%. Новая оценка будет проведена в рамках следующего прогнозного раунда», – сообщили в Нацбанке.

За первое полугодие 2022 года экономика выросла на 3,4%, что в целом соответствует прогнозам Национального банка до конца 2022 года на уровне 2,8-3,8%. Растут все основные отрасли экономики, но в некоторых отраслях наблюдается замедление.

Так, замедлился рост горнодобывающей промышленности в связи с ремонтными работами на месторождении Кашаган. При этом показатели торговли свидетельствуют о стабильном спросе, несмотря на ускорение инфляционных процессов. Совокупный спрос стимулируется существенными государственными расходами, годовой рост которых ускоряется и в июне составил 18,7%. Это является значимым проинфляционным фактором и требует соответствующей подстройки монетарных условий.   

В Нацбанке добавили, что прогнозы по росту мировой экономики пересмотрены в сторону понижения. Всемирный Банк снизил прогнозируемый рост глобальной экономики в 2022 году с 4,1% до 2,9%. Прогнозы роста по странам – торговым партнерам Казахстана также были снижены: по России – с 2,4% до минус 8,9%, по ЕС – с 4,2% до 2,5%, по Китаю – с 5,1% до 4,3%. Сохраняются риски более слабого развития мировой экономики из-за геополитического конфликта, вероятного усиления карантина в Китае, сбоев в цепочке поставок.

После некоторого давления в начале июля 2022 года рост цен на нефть возобновился. Цены на нефть поддерживаются некоторым ослаблением доллара США с пиковых значений и ограниченными запасами нефти. С учетом ухудшения перспектив роста мировой экономики согласно оценкам EIA, в 3 квартале 2022 года цена на Brent составит в среднем 104 доллара США за баррель, к концу года – 95 долларов США за баррель, в 2023 году – выше 90 долларов США за баррель.

В мире сохраняется высокий инфляционный фон, а внешние монетарные условия ужесточаются. Индекс продовольственных цен ФАО в июне снизился на 2,3%, в основном за счёт растительных масел, зерновых и сахара, но все ещё находится на 23,1% выше прошлогоднего показателя и вблизи исторических максимумов.

В июне 2022 года годовая инфляция в США и ЕС из-за роста цен на энергоносители и продукты питания снова пробила исторический максимум, достигнув 9,1% и 9,6%, соответственно. В условиях повышенного инфляционного давления ФРС США в июне 2022 года повысила ставку сразу на 0,75 п.п. (впервые с 1994 года) до 1,5-1,75% годовых и сигнализирует о дальнейших повышениях в текущем и следующем годах. ЕЦБ, в свою очередь, впервые за 11 лет повысил процентную ставку на 0,5 п.п. При этом регулятор сообщил о вероятности дальнейшего повышения ставки в ближайшие месяцы.  

«Следующее решение по базовой ставке будет принято по итогам летнего прогнозного раунда и обновленной прогнозной траектории макроэкономических показателей, баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике. 

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 5 сентября 2022 года в 14:00 по времени Нур-Султана с проведением пресс-брифинга в тот же день в 16:00 часов», – проинформировали в Нацбанке РК.  

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