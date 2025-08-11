Правлением Национального Банка 25 июля 2025 года было утверждено постановление «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления НБРК по вопросам минимальных резервных требований», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Нацбанка, поправки разработаны на основе результатов анализа и изучения международного опыта применения МРТ центральными банками ЕАЭС, Центральной Азии и Кавказа. Так, средний уровень нормативов МРТ по обязательствам в национальной валюте в этих странах (без учета Казахстана) составляет 4-4,5%, по обязательствам в иностранной валюте – около 15%. Уровень нормативов МРТ в Казахстане оставался самым низким в регионе и эффективно составлял 1,3% по тенговым обязательствам и 2,5% по обязательствам в иностранной валюте.

«Документом будут установлены нормативы в следующих значениях: по тенговым обязательствам – 3,5% и 5%, по валютным – 10% и 15%. При этом в целях адаптации банковского сектора к вносимым изменениям, нормативы МРТ будут повышаться до целевых уровней поэтапно в течение года. Принятые меры позволят снизить избыточный рост денежных агрегатов, улучшить трансмиссию денежно-кредитной политики, что повысит эффективность борьбы с инфляцией», - говорится в сообщении банка.

Главная цель Национального банка – снижение инфляции до 5%. Для этого будут использоваться все доступные инструменты.