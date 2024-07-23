Нацбанк запускает в продажу монеты, посвященные 125-летию Каныша Сатпаева

Банки и финансы
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Нацбанк объявил о начале продаж c 24 июля коллекционных монет QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Монеты будут реализованы через интернет-магазин НБК на платформе kazcoins.nationalbank.kz

Монеты изготовлены:

- в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо – из тантала массой 40 грамм), масса монеты – 74 грамм, диаметр – 50 мм, качество – proof, номинал – 2000 тенге, тираж – 300 (триста) штук;

Изображение биколорной монеты 

- из сплава мельхиор (МН 25), масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5000 (пять тысяч) штук.

Изображение монеты из мельхиора

#Нацбанк #монеты #Каныш Сатпаев

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