Нацбанк запускает в продажу монеты, посвященные 125-летию Каныша Сатпаева

Нацбанк объявил о начале продаж c 24 июля коллекционных монет QANYSH SÁTBAEV. 125 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Монеты будут реализованы через интернет-магазин НБК на платформе kazcoins.nationalbank.kz

Монеты изготовлены:

- в биколорном исполнении (диск из серебра 925/1000 пробы массой 34 грамма, кольцо – из тантала массой 40 грамм), масса монеты – 74 грамм, диаметр – 50 мм, качество – proof, номинал – 2000 тенге, тираж – 300 (триста) штук;

Изображение биколорной монеты

- из сплава мельхиор (МН 25), масса монеты – 15 грамм, диаметр – 33 мм, качество – brilliant uncirculated, номинал – 200 тенге, тираж – 5000 (пять тысяч) штук.

Изображение монеты из мельхиора