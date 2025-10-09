«Нацфонд – детям»: совершеннолетние казахстанцы использовали более $22,29 млн

Экономика
137

По состоянию на 1 октября 2025 года с момента старта программы (с 1 февраля 2024 года) уполномоченным оператором исполнено около 157 тысяч заявлений на сумму более 22,29 млн долларов США.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средства переведены на банковские счета заявителей. Из них 98 046 заявлений на сумму 14,14 млн долларов исполнено для решения жилищных вопросов, 58 910 заявлений на сумму порядка 8,15 млн долларов - на оплату образовательных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Напомним, что получатель целевых накоплений  имеет право использовать всю сумму либо её часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счёте (ЦНС).

При использовании средств на улучшение жилищных условий основными направлениями стали:

  • пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 95 786 заявлений на сумму около 13,85 млн долларов США),
  • внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 755 заявлений на сумму 101,44 тыс. долларов США,
  • приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 553 заявления на сумму порядка 69,88 тыс. долларов США.

Ключевые направления использования средств для образовательных целей включают оплату образовательных услуг организаций образования, расположенных в Казахстане, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 52 574 заявления на сумму 7,38 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4 477 заявлений на сумму около 527,67 тыс. долларов США), оплату образовательных услуг зарубежных организаций образования  (исполнено 1 526 заявлений на сумму порядка 194,54 тыс. долларов США).

Напомним, что согласно программе «Нацфонд - детям» 50% инвестдохода Нацфонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.

За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год – по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году – 232,94 доллара США.

Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

 

#дети #программа #Нацфонд

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Ставка на искусственный интеллект
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Опасные нюансы
Новым локомотивам добавят мощности
Одно решение – десятки спасенных жизней
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

В США в шестой раз не согласовали финансирование правительс…
Факты хищения бюджетных средств выявили при субсидировании …
Медианная заработная плата выросла в Казахстане
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]