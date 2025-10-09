По состоянию на 1 октября 2025 года с момента старта программы (с 1 февраля 2024 года) уполномоченным оператором исполнено около 157 тысяч заявлений на сумму более 22,29 млн долларов США.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средства переведены на банковские счета заявителей. Из них 98 046 заявлений на сумму 14,14 млн долларов исполнено для решения жилищных вопросов, 58 910 заявлений на сумму порядка 8,15 млн долларов - на оплату образовательных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Напомним, что получатель целевых накоплений имеет право использовать всю сумму либо её часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счёте (ЦНС).

При использовании средств на улучшение жилищных условий основными направлениями стали:

пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 95 786 заявлений на сумму около 13,85 млн долларов США),

внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 755 заявлений на сумму 101,44 тыс. долларов США,

приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 553 заявления на сумму порядка 69,88 тыс. долларов США.

Ключевые направления использования средств для образовательных целей включают оплату образовательных услуг организаций образования, расположенных в Казахстане, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 52 574 заявления на сумму 7,38 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 4 477 заявлений на сумму около 527,67 тыс. долларов США), оплату образовательных услуг зарубежных организаций образования (исполнено 1 526 заявлений на сумму порядка 194,54 тыс. долларов США).

Напомним, что согласно программе «Нацфонд - детям» 50% инвестдохода Нацфонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.

За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год – по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году – 232,94 доллара США.

Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.