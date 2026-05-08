Нацгвардия провела концерт под открытым небом в Астане

На набережной реки Есиль в Астане состоялось праздничное выступление Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии МВД Республики Казахстан в рамках музыкального проекта Guard Next, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военные музыканты исполнили военно-патриотические композиции и популярные песни казахстанской эстрады, подарив жителям и гостям столицы яркие эмоции и праздничное настроение. Неожиданный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню Победы, привлёк внимание десятков горожан, которые с удовольствием подпевали знакомым мелодиям, снимали выступление на видео и благодарили военнослужащих за необычный формат поздравления.

Особую атмосферу мероприятию придало выступление военнослужащих Роты Почетного караула Национальной гвардии. Гвардейцы продемонстрировали высокий уровень строевой выучки и зрелищные элементы церемониальной подготовки, вызвав бурные аплодисменты зрителей.

— Мы просто гуляли по набережной и неожиданно попали на этот концерт. Очень приятно видеть такие выступления в городе. Музыка, атмосфера, выступление гвардейцев — всё было на высоком уровне. Это действительно подарило хорошее настроение, — поделилась местная жительница Жания Карбаева.

Стоит отметить, что ранее в рамках проекта Guard Next Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии проводил концерты в высших учебных заведениях Астаны, даря студентам яркие музыкальные вечера.

Праздничная акция на открытом воздухе стала настоящим подарком для горожан и ещё раз напомнила о важности сохранения исторической памяти, уважения к защитникам Отечества и преемственности поколений.