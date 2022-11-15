Национальная валюта Казахстана отмечает очередной день рождения

Участники посвященного этому событию конгресса финансистов обсудят системные подходы, касающиеся кредитования экономики.

Тенге был введен в обращение 15 ноября 1993 года. Принято считать, что именно появление собственной национальной валюты завершило процесс обретения подлинного государственного суверенитета Республики Казахстан.

Свой 29-й день рождения тенге встречает в непростых условиях, находясь под серьезным влиянием внешних проинфляционных факторов. Сложная геополитическая обстановка в мире, приведшая к нарушению традиционных цепочек поставок продукции и росту издержек, санкции в отношении России, политика мировых центробанков и многие другие факторы привели к выходу инф­ляции в Казахстане за пределы прогнозного коридора.

По итогам октября инфляция в стране ускорилась до 18,8% с 17,7% месяцем ранее. При этом продовольственные товары в октябре в годовом выражении подорожали на 23,1%, непродовольственные – на 17,9%, услуги – на 13,5%.

Борясь с инфляцией, Нацбанк повысил базовую ставку до 16%, чем навлек на себя критику противников ужесточения мер денежно-кредитной политики, считающих, что высокая ставка делает труднодоступными кредиты и замедляет экономику.

Между тем председатель Национального банка Галымжан Пирматов продолжает доносить до рынка позицию ведомства и разъясняет, что снижение ставки не приведет автоматически к росту кредитования.

– В условиях роста цен денежно-кредитную политику смягчать нельзя. Если понизить базовую ставку в данный момент, инфляция станет неуп­равляемой. Соответственно, произойдут потеря привлекательности сбережений в тенге и переток из тенговых в долларовые активы. В результате возрастут риски долларизации экономики и банкам станет невыгодно кредитовать в тенге, что приведет к сокращению показателей кредитования, – отмечает Галымжан Пирматов.

Надо полагать, дискуссия относительно мер денежно-кредитной политики будет продолжена на открывающемся сегодня в Алматы юбилейном, Х Конгрессе финансистов Казах­стана, тема которого обозначена так – «Роль финансовой отрасли в развитии реального сектора: вызовы и возможности».

По традиции конгресс финансистов выступает основной диалоговой площадкой, на которой представители государственных органов и финансовых организаций обсуждают наиболее важные вопросы макроэкономичес­кой политики и финансового сектора. Именно здесь ежегодно поднимается еще один критически важный для экономики Казахстана вопрос, связанный с необходи­мостью активизации кредитования экономики банками.

В сентябрьском Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что серьезной проблемой для отечественного бизнеса остается нехватка кредитных ресурсов. По его оценке, недофинансирование малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет около 42 млрд долларов. При этом, по его словам, в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику.

Тогда же Президент заявил, что Нацбанк, Агентство по финрегулированию, Правительство должны найти конкретные решения, обеспечивающие стабильное и доступное кредитование реального сектора.

К слову, главная пленарная сессия конгресса определена именно так – «Кредитование экономики: роли государства и финансовых институтов Казахстана».

Есть все основания предполагать, что участники дискуссии вновь поднимут вопрос необходимости сокращения государственных программ поддержки бизнеса, льготные условия которых препятствуют развитию кредитного рынка.

Галымжан Пирматов в одном из недавних интервью рассказал, что Национальный банк по поручению Главы государства совместно с Правительством принял участие в реализации антикризисных мер в период пандемии. Это позволило стабилизировать ситуацию.

– С другой стороны, необходимо отметить, что если государство будет бесконечно оказывать помощь, то кредиты перестанут быть эффективными. Бизнес перестанет развивать производства, полагаясь на поддержку от государства. В связи с чем мы начали планомерный выход из государственных программ. Дальнейший акцент будет смещен в сторону стимулирования кредитования на рыночных условиях. Такие меры позволят улучшить эффективность денежно-кредитной политики, и ставки по всей линейке банковских продуктов начнут реагировать на динамику базовой ставки, – отмечает глава Нацбанка.

Для реализации поручения Главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана, Национальный банк совместно с Правительством, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и банками ведет соответствующую работу. В результате будут выработаны меры по созданию условий для повышения кредитования банками экономики на рыночных условиях.

Ожидается, что, помимо анализа системных подходов к кредитованию экономики, участники конгресса обсудят взаимодействие финансового и реального сектора, развитие рынка страхования, вопросы цифрового подхода к финансовой доступности, а также новые инвестиционные возможности на фондовом рынке. Кроме того, в рамках конгресса состоится презентация проекта «Цифровой тенге».