Национальное рейтинговое агентство создадут в Казахстане

Экономика, Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

В АРРФР для развития инфраструктуры финансового рынка разработали законопроект о казахстанском кредитном рейтинговом агентстве, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как уточняется, законопроект определяет основные принципы работы рейтингового агентства, требования к корпоративному управлению, организации рейтинговой деятельности, управлению конфликтами интересов и раскрытию информации, а также другие требования согласно Кодексу профессионального поведения кредитных рейтинговых агентств IOSCO.

«Казахстану необходимо собственное рейтинговое агентство для обеспечения рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами. Создание такого агентства позволит увеличить финансирование реального сектора экономики через рынок облигаций, снизить риски для финансовой стабильности, а также сформировать центр компетенций в области независимой оценки кредитных рисков», – отметила председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.

Планируется, что казахстанские финансовые и инфраструктурные организации и институты развития примут участие в новом рейтинговом агентстве.

Кроме того, ведутся переговоры о стратегическом партнерстве с зарубежными рейтинговыми агентствами. Законопроект планируют внести в парламент до конца 2024 года.  

В данное время рынок рейтинговых услуг в РК представлен международными рейтинговыми агентствами S&P, Moody's и Fitch. Дополнительно по постановлению правления АРРФР были приняты процедуры признания иностранных рейтинговых агентств на основании квалификационных критериев. В соответствии с данной процедурой признаны крупнейшие российские кредитные рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА.

На пространстве ЕАЭС на сегодня работают пять кредитных рейтинговых агентств – четыре российских, одно – белорусское.

По данным официальных сайтов международных рейтинговых агентств, по состоянию на 2022 год 75 казахстанских компаний имели 101 публичный кредитный рейтинг от международных рейтинговых агентств. Из них 19% – БВУ, 19% – страховые компании, 41% – компании государственного сектора, 8% – микрофинансовые компании, 7% – прочие небанковские финансовые организации, 6% – частные нефинансовые компании. 

#рейтинг #создание #АРРФР #агентства

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