Национальный день домбры: какие мероприятия пройдут в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечают Национальный день домбры – праздник, посвященный одному из главных символов казахской культуры и духовного наследия народа. В этом году в Астане в честь праздника подготовили насыщенную культурную программу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

2 июля в 15:00 на Аллее писателей района «Байконыр» состоится праздничная концертная программа, посвященная Национальному дню домбры. В рамках мероприятия ансамбль «Алтын домбыра» исполнит лучшие произведения казахской инструментальной музыки.

3 июля в 19:00 на бульваре Нуржол состоится Dombyra Party в формате открытого микрофона. Все желающие смогут исполнить кюи и народные песни, а также стать частью праздничной атмосферы.

5 июля в 17:00 во Дворце мира и согласия состоится концерт «Асыл мұра». Культурный проект, который проводится уже в пятый раз, направлен на популяризацию казахского традиционного музыкального искусства и сохранение национального культурного наследия.

В ходе концерта будут широко представлены Сарыаркинская, Сырдарьинская, Жетысуская, Алтай-Тарбагатайская и Западно-Казахстанская школы казахского традиционного песенного и кюевого искусства. Прозвучат песни, жыры и кюи, отражающие особенности этих пяти исполнительских школ.

В культурном мероприятии примут участие известные деятели искусства и представители традиционного творчества. Также на концерте выступят ансамбль «Коркыт», ансамбль танца «Шалкыма», квартет «Дала Sound» и хор Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева.

В этот же день в столичном амфитеатре жителей и гостей столицы ждет мультимедийное представление нового формата.

С 12:00 до 20:00 на территории столичного амфитеатра будет организована культурно-развлекательная программа для детей. Здесь будут работать несколько тематических площадок с мастер-классами, творческими активностями и интерактивными развлечениями. В 20:00 в амфитеатре начнется концертная программа.