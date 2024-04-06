Национальный музей Казахстана отмечает юбилей выставкой

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На выставке представлены 200 легендарных произведений 50 выдающихся и признанных мастеров искусства Казахстана, таких как Абылхан Кастеев, Аубакир Исмаилов, Урал Тансыкбаев, Салихитдин Айтбаев, Уке Ажиев, Айша Галимбаева, Гульфайрус Исмаилова, Камиль Муллашев, а также современные работы молодых и талантливых авторов.

Концепция выставки предполагает тематическое зонирование пространства: «Исторические сюжеты в казахской живописи», «Образы природы – богатство и разнообразие пейзажных мотивов», «Женщины-художницы в искусстве Казахстана», «Современное искусство – новые имена».

Посетители могут увидеть яркие образы казахского национального изобразительного искусства, живописные полотна и гобелены, дополненные произведениями традиционного ювелирного искусства, ткачества, ремесел, музыкальных инструментов.

Многие экспонаты выставлены впервые, некоторые работы после реставрации.

Также в экспозиции представлен документальный фильм Бахыта Каирбекова «Путь воды», в котором образы природы Казахстана сопровождаются музыкой кобыза, домбры и стихами самого режиссера.

«За свою 10-летнюю историю наш музей собрал уникальный фонд. Мы хотели бы, чтобы прекрасные экспонаты и шедевры казахской живописи увидели жители и гости столицы. Думаю, каждый посетитель выставки найдет для себя что-то особенное», - считает исполняющий обязанности директора Национального музея РК Айбек Сыдыков.

Выставка будет проводиться до 31 июля 2024 года.