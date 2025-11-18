Национальный театр имени Мухтара Ауэзова открыл сотый театральный сезон

В честь этого знаменательного события состоялось торжественное театрализованное представление «Шаг в столетие»

Фото: Минкультуры

Казахский Национальный драматический театр имени М.Ауэзова открыл юбилейный, сотый театральный сезон. В честь этого знаменательного события состоялось торжественное театрализованное представление «Шаг в столетие». С вековым юбилеем коллектив театра поздравила министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Поздравительное письмо зачитал председатель Комитета культуры МКИ РК Ерлан Дакенов.

«Театр – духовное богатство народа, основа нашей культуры. Сегодня в нашей стране интерес к театральному искусству растёт, а зрительские ожидания становятся всё выше. Считаю, что это, прежде всего, результат вашего упорного труда и безграничного творческого поиска. Театр, носящий имя великого Мухтара Ауэзова, занимает особое место в развитии национальной духовности. Желаю вам дальнейших успехов в деле укрепления и процветания казахского национального театрального искусства. Пусть будет больше новых произведений, которые вызывают глубокие переживания у взыскательных зрителей и дарят духовное богатство каждой душе», - говорится в письме.

На сцене были представлены фрагменты из лучших спектаклей театра. В центре концепции вечера - преемственность поколений: через творчество выдающихся актеров, внёсших неоценимый вклад в развитие национального театрального искусства, раскрыта неразрывная связь прошлого и настоящего.

Кроме того, музей театра подготовил интерактивную выставку «Национальный театр. Вековой путь», на которой представлены уникальные экспонаты и архивные материалы в современном мультимедийном формате. Отметим, первый профессиональный казахский театр открылся 13 января 1926 года в Кызылорда. Дебютные спектакли включали отрывки из пьес К. Кеменгерова «Золотое кольцо» и М. Ауэзова «Енлик – Кебек». В первый состав труппы вошли выдающиеся мастера сцены, как И. Байзаков, А. Кашаубаев, С. Кожамкулов, Е. Омирзаков, Ж. Шанин, К. Куанышбаев, К. Жандарбеков, К. Бадыров, К. Мунайтпасов, З. Атабаева, Ш. Алибекова, Ш. Байзакова, М. Шамова, Ж. Шанина и другие.

В 1928 году театр переехал в Алматы. В 1937 году театр получил статус «академический». В 1961 году театру присвоено имя писателя Мухтара Ауэзова. 20 декабря 2020 года Указом Главы государства театру был присвоен статус «Национальный». Вековая летопись театра имени М.Ауэзова – это история страны, её национальный дух и творческая мысль. Сегодня театр, чётко определивший свою культурно-духовную миссию, продолжает активно продвигать национальное искусство, воспитывать патриотизм и гуманистические ценности, развивать современную художественную культуру и представлять казахстанское театральное искусство на мировой сцене.

