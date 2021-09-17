​Научная обоснованность и историческая объективность

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Анастасия Шварц

На заседании обсуждены воп­росы информационной работы, научно-издательской деятельности и исполнения решений Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Основными спикерами заседания выступили министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев, депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым и другие.

Крымбек Кушербаев особо отметил, что в вопросе информационного освещения деятельности Государственной комиссии необходимо обеспечить научную обоснованность и историческую объективность материалов.

Также на заседании комиссии сделан акцент на проработке вопросов включения научных трудов членов Госкомиссии в глобальную цифровую библиотеку и реализации специальных проектов, направленных на создание художественно-публицисти­ческих произведений.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы расширения возможностей для издания материалов исследований истории полити­ческих репрессий в регионах, а также формирования информационной среды, ориентированной на запросы молодежной аудитории.

По итогам заседания Правительству Казахстана и акимам регионов даны поручения, направленные на обеспечение стратегических приоритетов в информационной работе и расширение деятельности по изданию материа­лов исследований Госкомиссии с применением новых печатных и цифровых технологий.

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