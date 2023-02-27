Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы

Общество
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Екатерина Бескорсая, Павлодар

Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности Казахстана. Казалось бы, давно изученная, широко применяемая, ведь во всем мире ежегодно растет как производство, так и потребление металлов. Однако даже в таком традиционном направлении экономики нашей страны еще немало моментов, которые требуют улучшения и новых подходов. И вот здесь ключевую роль играет наука и даже, скорее, взаимодействие науки и производства.

В число ведущих экспертов Казах­стана, занимающихся научно-производственными воп­росами развития металлургии, входит Лязат Толымбекова – ассоциированный профессор кафедры металлургии Торайгыров университета, кандидат технических наук, доктор PhD. Она нашла свое призвание в науке, инновациях и технологиях, несмотря на множество гендерных стереотипов.

Окончив школу и поступая в университет, Лязат и не предполагала, что в будущем пойдет по такому пути. Да, в школе любимым предметом была физика, но она никогда не думала стать ученым, а тем более в «мужской» металлургической отрасли, Лязат мечтала быть... актрисой. Понимание, что хочет заниматься наукой, пришло только с началом преподавательской деятельности в университете.

Начиная работать ассистентом преподавателя, она проводила лабораторные работы по теории и технологии металлургических процессов. Постепенно пришел интерес к исследованиям в этой сфере и желание поступить в аспирантуру. Так начался путь от ученика до исследователя.

– Мне нравится заниматься исследованиями в области металлургии, проводить интерпретацию получаемых результатов, встречаться с такими же учеными и обсуждать научные проекты, разработки и передавать свой опыт ученикам, – говорит Лязат Толымбекова. – Но не менее волнительно и значимо видеть практический результат своей деятельности.

Тема диссертационной работы Лязат Толымбековой – «Разработка технологии выплавки ферросиликомарганца из окомкованного высококремнистого марганцевого сырья». За сложными для обывателя терминами скрывается важное для всех значение, ведь работа посвящена переработке и рециклингу металлургических отходов. Что-что, а вопросы экологии действительно волнуют каждого казахстанца.

Ну и, конечно, экономическая составляющая влияет на уровень нашей жизни. Один из определяющих факторов роста экономического потенциала страны – наличие мощной минерально-сырьевой базы стратегически важных металлов с получением конкурентоспособной металлопродукции. Казахстану в этом плане повезло. И если говорить о марганце (именно этот металл сейчас в центре внимания Лязат Толымбековой), то в нашей стране запасы марганцевых руд превышают 676 млн тонн. По объемам потребления марганец занимает четвертое место в мире среди всех металлов, уступая только железу, алюминию и меди.

Но при этом получение самого металла – очень непростой процесс. Дело в том, что марганцевые руды имеют низкую прочность, из-за чего на горно-обогатительных предприятиях и заводах на стадии добычи, транспортировки и обогащения образуется большое количество некондиционной по фракционному составу мелочи марганцевых руд. Доля мелкой фракции составляет свыше 50% от добываемой руды и чаще всего не может быть использована на производстве.

Вопросы переработки и возврата в производство такой руды актуальны не только в Казахстане, но и в мире. В условиях дефицита кускового качественного сырья для стабильной работы металлургических заводов тема обеспеченности их надежной сырьевой базой становится первостепенной, что и решается в работах доктора Толымбековой. Плюс ко всему это и решение экологических проблем, поскольку при традиционной технологии марганцевое сырье мелкой фракции в большом количестве накапливается в отвалах, отстойниках, складах, занимая иногда огромные площади.

Научная работа Лязат Толымбековой по технологии производства окатышей из марганцевой руды и выплавки с их использованием ферросиликомарганца марки СМн17 внедрена на Таразском металлургическом заводе. Ноу-хау позволило утилизировать мелочь марганцевой руды и вернуть ее в производство. Таким образом, прибыль шла предприятию за счет использования некондиционной мелочи. Более того, благодаря разработкам ученой в составе окатышей из этой мелочи имеются необходимые добавки, повышающие технологические свойства получаемого сплава ферросиликомарганца. Самое главное – данная технология универсальна и может применяться на всех заводах, сталкивающихся с такой проблемой.

Сейчас доктор Толымбекова – ассоциированный профессор, академик и член-корреспондент научных ассоциаций, востребованный эксперт по оценке научных проектов, конкурсных работ, рецензент научных статей и диссертационных работ, член жюри международных конференций, разработчик и эксперт образовательных программ. В 2020 году Лязат Байгабыловна выиграла конкурс, проводившийся тогда еще Министерством образования и науки РК, и стала обладателем звания «Лучший преподаватель вуза-2020».

– Заниматься наукой в области металлургии нелегко. Считается, что это – прерогатива мужчин, в данной области женщин мало, и отношение к ним предвзятое, несерьезное, – признается Лязат Байгабыловна. – Поэтому успехи женщин в науке – это большой труд, и признание женщин-ученых вдвойне престижнее. Получать патенты по разработкам в области металлургии, внедрять результаты своих исследований – это самая высокая награда для любого ученого.

Лязат Толымбекова подчеркивает, что в науке нет пола, возрас­та или нации. Она уверена, что у казахстанских женщин-ученых большие перспективы, ведь они каждый день работают не только над решением глобальных проблем, но и над разрушением стереотипов.

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