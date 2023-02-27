Научная разработка павлодарского ученого Лязат Толымбековой помогает решать проблемы экологии, а металлургам страны – экономить миллионы
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Екатерина Бескорсая, Павлодар
Металлургия – одна из ключевых отраслей промышленности Казахстана. Казалось бы, давно изученная, широко применяемая, ведь во всем мире ежегодно растет как производство, так и потребление металлов. Однако даже в таком традиционном направлении экономики нашей страны еще немало моментов, которые требуют улучшения и новых подходов. И вот здесь ключевую роль играет наука и даже, скорее, взаимодействие науки и производства.