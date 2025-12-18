Научно-литературный уголок Казахстана открылся в крупнейшей библиотеке Турции

Литература
112
Дана Аменова
специальный корреспондент

В рамках двусторонней инициативы казахстанская сторона передала в дар 250 экземпляров книг 

Фото: МНВО

В библиотеке Рами города Стамбула состоялась торжественная церемония открытия «Научно-литературного уголка Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО 

Проект впервые реализован по инициативе РГП «Ғылым ордасы» МНВО при поддержке Генконсульства РК в Стамбуле.

Цель проекта – углубление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, популяризация казахского литературного и научного наследия на международном уровне, а также создание на базе библиотеки Рами постоянного информационно-просветительского пространства, посвященного казахской науке и литературе.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Партии справедливости и развития по связям с тюркоязычными государствами доктор Решиде Юксель, Генеральный консул РК в Стамбуле Нуриддин Аманкул, директор библиотеки Рами Али Челик, переводчик казахской литературы на турецкий язык Куддус Чолпан,  генеральный директор РГП «Ғылым ордасы» Улар Мукажанов, исполнительный директор Фонда тюркской истории и культуры TURKTAV Асель Лахаева, а также представители организации ТЮРКСОЙ, деятели науки, культуры и образования Турции и казахстанские студенты, обучающиеся в Турции.

В ходе мероприятия генеральный директор РГП «Ғылым ордасы» Улар Мукажанов подчеркнул значимость данной инициативы и особо отметил ее роль в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Турцией.

«Открытие «Научно-литературного уголка Казахстана» в библиотеке Рами является важным шагом, направленным на дальнейшее развитие научного и культурного сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также на широкую популяризацию интеллектуального наследия казахского народа на международной арене», – отметил Улар Мукажанов.

В рамках двусторонней инициативы казахстанская сторона передала в дар 250 экземпляров книг. В новом уголке размещены издания по казахской литературе, истории, культуре и науке, предоставленные Центральной научной библиотекой РГП «Ғылым ордасы», Институтом истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова и Институтом литературы и искусства имени М.О Ауэзова.

В ведомстве отметили, что Центральная научная библиотека на сегодняшний день является одной из крупнейших научных библиотек Казахстана, фонд которой насчитывает около шести миллионов единиц хранения.

Выбор библиотеки Рами в качестве площадки для реализации проекта имеет особое значение. Историческое здание, построенное в XVIII веке, после комплексной реставрации превратилось в один из крупнейших и наиболее современных образовательных центров Турции. Внедрив концепцию «живой библиотеки», учреждение сегодня служит важной международной платформой для реализации проектов в сфере науки, культуры и искусства.

Открытие «Научно-литературного уголка Казахстана» в библиотеке Рами – значимая культурная инициатива, направленная на популяризацию казахской науки и литературы в мировом пространстве, а также на укрепление духовных связей между Казахстаном и Турцией.

