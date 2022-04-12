В Нур-Султане состоялась научная форум-выставка «Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности», приуроченная ко Дню работников науки. В ней приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, депутаты Парламента, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, представители центральных государственных органов и НПП «Атамекен», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Вице-премьер поздравил ученых и научных сотрудников с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие отечественной науки.

«В настоящее время развитие отечественной науки сфокусировано на нескольких приоритетах. В первую очередь это поддержка ученых. Для этого были приняты поправки в законодательство по увеличению заработной платы ведущим ученым. Начиная с 2022 года она была увеличена в среднем со 152 тыс. тенге до 300 тыс. тенге. В базовое финансирование включена заработная плата 1200 ведущих ученых. Ученые, которые проводят фундаментальные исследования, будут получать прямое финансирование», — подчеркнул Ералы Тугжанов.

Также вице-премьер отметил, что Министерством образования и науки предусмотрена реализация 951 перспективной научной разработки по различным направлениям, из них почти 50% – по техническим направлениям.

В своем выступлении глава МОН РК поздравил казахстанских ученых с праздником и обратил внимание на вопросы обеспечения прозрачности финансирования проектов и исполнения министерством поручений Главы государства.