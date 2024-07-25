Научными исследованиями и разработками в РК занимается более 400 организаций

В казахстанской науке работают более 25 тысяч исследователей. Такие данные приводятся в обзоре развития науки за первое полугодие, опубликованном на сайте Primeminister.kz , передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В стране выполнением научных исследований и разработок занимаются 425 организаций, в казахстанской науке работают 25,5 тыс. исследователей. В обзоре приводятся результаты, достигнутые в науке с начала года.

С начала года принят Закон «О науке и технологической политике», направленный на развитие науки и реализацию технологической политики, внедрение результатов научных достижений для обеспечения конкурентоспособности страны, а также на решение стратегических, профессиональных и социальных вопросов научной деятельности.

Подписан Закон «О государственных закупках», предусматривающий нормы, связанные с приобретением товаров, работ, услуг, приобретаемых НИИ и вузами, необходимых для выполнения научных исследований и научных работ без общей бюрократической процедуры госзакупок. Порядок закупа будет определен МНВО по согласованию с уполномоченным органом в сфере госзакупок.

С 1 января 2024 года должностные оклады работников научных организаций увеличены на 18%. Увеличен размер доплат научным работникам за наличие научных званий в размере:

25-кратного МРП для ассоциированного профессора (доцента) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии и доктора по профилю (ранее – 17 МРП);

42-кратного МРП для ассоциированного профессора (доцента) с ученой степенью доктора наук (ранее – 34 МРП);

50-кратного МРП для профессора с ученой степенью кандидата наук, доктора философии, доктора по профилю и доктора наук (ранее – 17 МРП).

Укрепляется институциональная роль Национальной академии наук, решены вопросы бюджетного финансирования НАН РК. Для принятия стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки создан Национальный Совет по науке и технологиям при Президенте РК. 250 научных организаций пользуются базами данных Web of Science, Scopus и Science Direct.

В текущем году реализуются 1971 научный проект, 162 научно-технические программы, 137 проектов коммерциализации. Молодыми учеными реализуется 727 научный проект.

К примеру, ученые Казахского национального исследовательского технического университета им. К.Сатпаева изобрели метод по выработке химического элемента Селен с чистотой 99,5%, который широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. На сегодня Казахстан экспортирует Селен по $8 за килограмм, благодаря новому методу выработки стоимость данного элемента может вырасти в 15 раз ($120-160 за кг).

Молодой ученый Казахского национального женского педагогического университета Акбота Куандыкова изобрела препарат, помогающий увеличить урожайность овощей. Данный препарат удостоен специального патента Национального института интеллектуальной собственности.

В Северо-Казахстанском университете им.М.Козыбаева подписано соглашение об открытии исследовательского центра агрокомпетенций совместно с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства (КНР). В работе хаба выделено 3 основных направления – растениеводство, животноводство и пищевая безопасность.