Наука в регионе для региона

Как известно, прогресс любого общества определяется темпами развития науки и образования. Это мы ясно видим по опыту передовых стран. Если так, то мы должны кардинально изменить сложившееся в нашем обществе отношение к ученым.

К сожалению, за годы независимости нам так и не удалось выстроить современную систему организации отечественной науки. Нужно признать, мы все это время работали исключительно на скорость, где основным принципом работы государственных органов было достижение быстрых побед и получение быстрых результатов для представления «наверх» успешной отчетности. В таких условиях отечественная наука, оставшаяся вне главных приоритетов государства, естественно, не могла долж­ным образом развиваться.

Сейчас в обществе задаются вопросом, где современные Сатпаевы, Есеновы, Маргуланы? Откуда им быть, если все эти годы на ученых смотрели как на обузу, если финансирование научных исследований у нас в 10, 20 и 30 раз меньше, чем в развитых странах?! Здесь мы оказались позади даже многих развивающихся стран.

Только в последнее время на ученых начали обращать должное внимание. Благодаря активной позиции Президента страны Касым-Жомарта Токаева началась беспрецедентная поддержка развития в стране образования и нау­ки. Теперь нам остается правильно выстроить стратегию ее развития, с тем чтобы наука стала по-настоящему прагматичной, нацеленной на развитие экономики, как в других странах.

В этом особая роль отводится Национальной академии наук. Она не должна стать еще одной административной надстройкой над учеными. У нее есть своя уникальная миссия и видение: стать автономной, представляющей независимые предложения авторитетной экспертной научной организацией и восполнять системные пробелы, допущенные в сфере управления наукой.

Прежде всего нужно правильно определить приоритетные направления научных исследований. К сожалению, у нас, в отличие от развитых стран, они базируются в основном на возможностях ученых, а не на потребностях страны.

В связи с этим на базе академии будет развернута объективная система определения приоритетных направлений развития научных исследований в сопряжении с реальным состоянием экономики, науки и мировыми трендами научно-технологического развития.

Во-вторых, шаблонный подход с трехлетним периодом финансирования на конкурсной основе ко всем направлениям науки привел к снижению ее результативности, особенно в части фундаментальных исследований. В результате отсутствия должных условий для развития фундаментальной науки мы начали терять основу, которая способствует формированию современных базовых компетенций, обеспечивает эффективность прикладных разработок и содействует постоянному повышению интеллектуального потенциала страны. Поэтому нам нужно кардинально менять формат финансирования фундаментальных научных исследований.

Кроме того, академия совместно с ведущими учеными будет вносить предложения по решению важных социально-экономических проблем развития страны, реализации крупных междисциплинарных проектов с использованием современных цифровых и геномных технологий, охватывающих все аспекты исследований – от формирования фундаментальных основ до практического применения.

Сейчас нами начата разработка пяти таких стратегически важных программ. К примеру, под руководством известного в мире ученого, вице-президента академии Доса Сарбасова начата подготовка проекта по развитию в стране современной биотехнологии в сельском хозяйстве, что позволит сделать серьезный прорыв в повышении урожайности сельхозкультур.

В-третьих, в Казахстане, располагаю­щем огромной территорией, для сбалансированного развития экономики важно развивать региональную науку.

В чем секрет успеха технологически развитых стран? Например, в США поч­ти в каждом штате имеется крупный исследовательский университет, который является инновационным центром, «мозговым хабом» для развития экономики этого региона. Данная работа координируется непосредственно губернатором штата.

А у нас совершенно другая ситуация. Ученые не знают региональных проблем, а регионы не знают возможностей ученых. Во многих акиматах нет даже ответственных за взаимодействие с научными организациями.

Решение этой проблемы мы видим в следующем. Академия будет всесторонне поддерживать региональные университеты и НИИ, помогать правильно организовать научные исследования для региона, при необходимости привлекая академиков и зарубежных партнеров. Мы предлагаем начать эту работу с соз­дания на базе региональных университетов советов по науке и технологическому развитию под руководством заместителя акима области. В состав совета войдут ведущие ученые, члены академии, представители общественных организаций, крупных наукоемких предприятий и бизнес-сообщества. Советы будут формулировать актуальные региональные проблемы («узкие места») и предлагать приемлемые параметры для их решения.

Показатели работы по развитию науки в регионе необходимо будет включить в рейтинг акимов и ключевые индикаторы уровня социально-экономического развития регионов. Предлагается ее начать в пилотном режиме на примере двух-трех регионов, там, где акимы готовы к такому взаимодействию.

Данная инициатива академии («Наука в регионе для региона») – пример праг­матичного подхода в научной сфере, о котором я говорил ранее. Она позволит восполнить системный пробел в научной, научно-технической политике, приблизить науку к практике и реальному производству и таким образом содействовать социальному и экономическому развитию регионов, укреплению научно-технологического потенциала страны, внедряя изменения правильно – снизу вверх, а не сверху вниз.