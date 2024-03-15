Наука в регионе для региона
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В Атырау начал свою работу III Национальный курултай. Первый день посвящен обсуждению вопросов формирования новой общественной этики и парадигмы развития в рамках рабочих секций. Эксперты обсуждают широкий спектр вопросов, включая и такой стратегически важный, как развитие науки в Казахстане. О том, какие меры нужно принять для усиления работы в этой сфере, рассказывает президент Национальной академии наук РК, член Национального курултая при Президенте РК Ахылбек Куришбаев.