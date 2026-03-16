В рамках декады «Наурызнама» 20 марта в легкоатлетическом спортивном комплексе «Qazaqstan» состоится семейный фестиваль «Ұлы Дала Ойындары», посвящённый Дню национальных видов спорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Эстафета будет состоять из трёх этапов. В каждой команде должны быть отец, мать и ребёнок в возрасте 8–10 лет. Регистрация команд проводится онлайн. Заявки принимаются до 20 марта по телефону 8 775 778 97 25.

Соревнования начнутся в 10:00 утра.

По словам организаторов, в этот день на спортивной площадке семейные команды пройдут различные испытания, основанные на национальных играх и дополненные современными технологиями.

«Эту семейную эстафету мы проводим уже второй год подряд. Особенность нынешнего фестиваля в том, что он проходит в рамках Года искусственного интеллекта. Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В связи с этим мы планируем провести праздник Наурыз в новом формате. В ходе фестиваля участников ждет соревнование из трех этапов с элементами искусственного интеллекта. Каждая команда должна состоять из трех человек — отца, матери и ребёнка. Общее количество участников ограничено: всего 12 команд, то есть 180 человек. Участники и победители получат ценные призы. Участие бесплатное, для зрителей вход также свободный. Приглашаем всех жителей и гостей города», — отметил заместитель руководителя дирекции по проведению городских спортивных мероприятий Ержігіт Өсербай.

Первым этапом пройдет семейная эстафета по национальным видам спорта, которая будет состоять из отдельных испытаний для отцов, матерей и детей.

Эстафета среди отцов:

•Садақ ату — стрельба из лука по мишеням до набора 90 очков;

•Қошқар көтеру — поднятие барана 5 раз;

•Нарқұдық — поднятие выбранного веса;

•Ләңгі тебу — набивание лянги;

•«Сундук с сюрпризом» — поиск ключа и финиш в командном мешке.

Эстафета среди матерей:

•Шалқұймайқ эстафетасы — прохождение дистанции с чашей на голове;

•Лабиринт — прохождение металлического шарика через лабиринт;

•Хан арқан — метание колец на стойки;

•Бес асық — классическая игра с асыками;

•Үлкен қасық асық — сбор асыков большой ложкой.

Эстафета среди детей:

•Асық ату — выбивание асыков из круга;

•Арқан Board — передвижение на скейтборде по канату;

•Көкпар kids — детская версия игры кокпар;

•Асық табу — сбор асыков по номерам;

•Jump with қап — прыжки в мешках на скорость.

Вторым этапом станут интерактивные испытания - соревнования с использованием AI-технологий и современных цифровых решений.

Третьим финальным туром будет командное состязание по перетягиванию каната.

Стоит отметить, что фестиваль, приуроченный ко Дню национальных видов спорта, организован столичным Управлением физической культуры и спорта при поддержке акимата города Астаны.