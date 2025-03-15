«Наурызнама»: ветеранов спорта чествовали в столице

Общество
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В ходе мероприятия для них была организована особая праздничная атмосфера, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В рамках концепции «Наурызнама» 15 марта ко Дню благотворительности учреждения, подведомственные управлению физической культуры и спорта Астаны, посетили Центр социального обслуживания «Шарапат» и поздравили пожилых спортсменов с праздником Наурыз, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В ходе встречи с ветеранами играли в тогызкумалак, шашки, бильярд, пели песни, побеседовали. Ветераны выразили свою благодарность и благословили молодежь.

«Спасибо, что проведали нас, пришли специально, принесли подарки и подарили радость! Молодежь, желаем вам всего наилучшего в жизни. Будьте здоровы и честно служите стране!» - поблагодарили аксакалы.

В ходе мероприятия пожилым людям были вручены небольшие подарки, для них была организована особая праздничная атмосфера.

#Наурыз #ветераны #спортмены

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