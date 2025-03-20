Наурызнама: военнослужащие ВС состязались в кокпаре и джигитовке

Военное дело
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В Жамбылской области военнослужащие горно-егерского полка отметили День национальных видов спорта конно-спортивными состязаниями, удачно совместив занятия по боевой подготовке с национальными видами спорта

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Учебный полигон «Терис-Ащыбулак» на время стал спортивным полем для кокпара и байги. Особенно ярко проявились ловкость и сноровка военнослужащих в играх тенге алу и аударыспак.

– День национальных видов спорта мы провели в военном стиле, но в духе праздника Наурыз. Национальные традиционные игры дают возможность продемонстрировать не только физическую подготовку, но и глубокое уважение к традициям казахского народа, – подчеркнул командир горно-егерского полка РгК «Юг» подполковник Алмас Отыншынов, – Так мы сохраняем и боевые традиции, и чтим народные.

Не остались в стороне и девушки, проявив активное участие в скачке кыз куу, приготовлении баурсаков и других национальных блюд.

Солдаты срочной службы горно-егерского полка, принявшие активное участие в праздничном мероприятии, рады тому, что служат в таком уникальном воинском подразделении.

– До армии я только умел кататься на лошади, а здесь научился боевым приемам, участвовал в длительных переходах. Моя служба во многом похожа на занятия конным спортом, и мне это очень нравится, – поделился солдат срочной службы Диас Талгат. 

День национальных видов спорта подарил участникам состязаний много незабываемых впечатлений. Военнослужащие доказали, что национальные виды спорта объединяют, делают их сильнее духом и телом.

Напомним, что горно-егерский полк – единственное подразделение в Вооруженных силах Казахстана, в котором задачи по защите южных рубежей страны военнослужащим помогают выполнять специально обученные боевые кони. В феврале текущего года подразделение отметило 25 лет со дня образования.

#Наурыз #Спорт #солдат

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