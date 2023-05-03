Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау

Тело 16-летней жительницы города Атырау, которая ушла из дома 6 апреля, было найдено в реке Урал, передает Kazpravda.kz со ссылкой на AtyrauPress .

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

Напомним, жительница Атырау А.К. 2007 года рождения 6 апреля, ничего не сказав родителям, ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

11 апреля одна из волонтеров, участвовавшая в поисках подростка, сообщила, что девочка спрыгнула с моста в реку, и этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, с 7 по 19 апреля девочку искали водолазы. Потом из-за подъема воды и сильного течения работы были приостановлены, но поиски на поверхности воды продолжались.

1 мая о найденном на поверхности реки теле сообщили жители пригородного села Жумыскер.

Позже его опознали родственники подростка.

Вчера, 2 мая, родные, близкие и все, кто участвовал в поисках девочки, простились с ней навсегда.