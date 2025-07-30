Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Происшествия,Армия
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Больше 400 военнослужащих и 150 единиц техники проводят на берегу озера Сорбулак крупнейшую за последние годы поисковую операцию

Фото: Минобороны РК

Четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего военного вертолета на озере Сорбулак в Алматинской области. Установлено, что он потерпел крушение в акватории водоема. Сейчас там развернута крупная поисковая группа из военнослужащих Минобороны и МЧС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Группировкой руководит командующий Военно-воздушными силами генерал-майор Аскар Избасов. На помощь Министерству обороны направили подразделения МЧС. Привлекли силы пяти воинских частей. Кроме того, из Актау перебросили подразделение военных пловцов. В их распоряжении водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка, предназначенные для обследования труднодоступных участков водоёма.

Главное отличие озера Сорбулак в том, что вода здесь содержит очень много взвеси. Видимость на глубине фактически нулевая, что серьезно осложняет работу водолазных групп. Кроме того, дно водоема покрыто толстым слоем ила. Где именно на дне озера Сорбулак находятся основные фрагменты упавшего вертолета, до сих пор не установлено.

25 июля вертолет вылетел с аэродрома Луговое. Его исчезновение с радаров произошло в районе поселка Отар. На борту находились трое членов экипажа. То, что машина упала в воду, выяснили благодаря очевидцу. Он видел пролетающий над озером Eurocopter. Примерно через 30 секунд вертолет пропал из зоны видимости, стих и звук двигателей. Сразу же, как утверждает очевидец, он услышал хлопок. К настоящему времени удалось найти лишь небольшие фрагменты вертолета и некоторые личные вещи членов экипажа.

- В основном – правая боковая часть фюзеляжа. Они пластмассовые, легкие. Возможно, при столкновении с водной поверхностью они отлетели. Были разбросаны по ближайшему берегу озера. Они найдены. Поэтому у нас составлена схема возможного падения вертолета. Мы этот район прочесываем, - говорит заместитель командующего ВВС ВС РК Медет Аскетаев.

Поисковая операция идет круглосуточно. Ночью акваторию водоема сканируют с помощью дронов. Всего применяются 10 БПЛА. В 4 часа утра группы водолазов с помощью эхолотов прочесывают участки водохранилища, где может находиться упавший вертолет. Используют 13 надувных лодок.

- Озеро очень большое – это отстойник размером более 85 квадратных километров. Сложность именно в поиске заключается в том, что дно озера переменное, начиная от метра-двух в прибрежной зоне и до 26 – в середине озера. Вода очень мутная. В прибрежной части заросшая травами. Видимость нулевая. Поэтому наши водолазы работают на ощупь, - рассказал Аскетаев.

На месте катастрофы находятся родственники членов экипажа пропавшего вертолета. Им оказывается всесторонняя помощь, в том числе психологическая.

- С утра 26-го числа мы находимся здесь. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы видим всё своими глазами. Сотрудники МЧС, офицеры, работавшие с Ержигитом, – все находятся здесь, делают всё, что возможно, - поделился брат командира экипажа вертолёта EC-145 Дуйсенбая Ержигита Медет Ержигит.

Пока военные очень осторожно высказываются относительно причин катастрофы. Главная версия – возможный отказ техники либо столкновение вертолета с птицами. На водохранилище их очень много. Однако установить истинную причину падения машины в воду станет возможным только после ее обнаружения.

Поисковая операция будет продолжена, пока вертолет и экипаж не найдут, заключил телеканал.

 

#минобороны #пропажа #поиски #вертолет

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