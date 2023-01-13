Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самый масштабный урок домбры в Назарбаев Интеллектуальной школе зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НИШ.

Фото: пресс-служба НИШ

Самый масштабный урок домбры, которым в мае 2022 года завершился учебный год в столичной Интеллектуальной школе физико-математического направления, внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

"Урок домбры в NIS – единственный случай в мире, когда на главном национальном инструменте сыграли почти тысячи учеников одной школы. Дирижировал уникальным оркестром педагог дополнительного образования заслуженный деятель культуры Республики Казахстан Айтжан Тоқтаған. На самом масштабном уроке домбры прозвучали знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі", – рассказали в школе.

По требованиям Книги рекордов Гиннесса за масштабным уроком наблюдали более 25 стюардов и 2 свидетеля.

Сегодня во всех NIS введены элективные курсы домбры, в рамках которых изучаются истории знаменитых кюев Курмангазы Сагырбайулы, Таттимбета Казангапулы, Нургисы Тлендиева, среди самых востребованных проектов – проект "100 күйдің тарихы", во всех школах работают домбровые ансамбли и студии, уроки домбры успешно интегрируются с уроками математики, физики, иностранных языков.