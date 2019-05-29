Политика
Назарбаев предложил создать общий производственный проект в ЕАЭС
Айдана Демесинова
Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил создать производственный проект, который объединит все страны ЕАЭС. Об этом стало известно в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Нужны проекты, объединяющие все страны-участницы ЕАЭС, как, например, концерн Airbus в Европейском союзе. Надо признать, что в нашем объединении важное место занимает Россия, как производственным, так и техническим потенциалом. Тот же Airbus производится во многих странах Европы. Все страны привлечены, все страны зарабатывают и предоставляют рабочие места. Почему бы нам не подумать о таком проекте для наших стран? Нам не хватает собственных региональных самолетов, которые бы летали на коротком расстоянии. Мы можем их производить", – заявил Елбасы.

Кроме того, Первый Президент Казахстана предложил разработать соответствующую дорожную карту до 2025 года.

"Нам нужны новые стратегии по завоевыванию рынков в условиях торговых войн. Например, из-за санкций между США и Китаем, у них получается разрыв по товарам, поставляемым из Америки. Почему бы не изучить рынок и не предложить наши товары? Мы тоже можем извлечь из этого пользу. Предлагаю разработать дорожную карту до 2025 года с учетом этих и других инициатив", – добавил Назарбаев.

Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.

В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.

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