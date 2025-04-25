Nazarbayev University сохранил лидерство в рейтинге топ вузов Азии

Образование
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

NU сохранил свою позицию в числе 150 лучших учебных заведений Азии и лидирующую позицию в Центральной Азии согласно престижному рейтингу Times Higher Education 2025

Фото: NU

Фил Бейти - руководитель Times Higher Education (THE) по международным связям вручил президенту NU Вакару Ахмаду официальный сертификат на церемонии награждения Times Higher Education Asia University Rankings, которая состоялась 23 апреля 2025 года в Макао, подтверждающий лидерство NU в Центральной Азии. В этом году в рейтинге участвовало 1 213 вузов, для сравнения в прошлом - 1 127.

 «Официальное признание Times Higher нашей лучшей позиции в Центральной Азии - это заслуга нашего сообщества ученых, студентов, сотрудников, попечительского совета и других заинтересованных сторон. Я поздравляю с этим достижением всех! В ближайшие годы мы планируем подняться еще выше в этих престижных рейтингах», - отметил президент NU. 

Этот ежегодный рейтинг лучших университетов Азии оценивает учебные заведения по 18 показателям эффективности среди лучших азиатских учебных заведений. Эти показатели отражают пять ключевых областей: преподавание, научная среда, качество исследований, интернационализация и связь с индустрией.

На саммите Times Higher Education Asia президент NU Вакар Ахмад и профессор Атакан Варол представили новаторскую работу по генеративному ИИ азиатским экспертам в этой области. KazLLM и связанные с ним продукты искусственного интеллекта, разработку которых профинансировал эндаумент-фонд NU&NIS в настоящее время активно используются, поддерживая усилия правительства Казахстана по обеспечению цифрового суверенитета.

Лидирующая позиция NU в Азии также отражена в членстве в Азиатском альянсе университетов (AUA), объединяющем пятнадцать лучших  университетов в исследованиях азиатского региона, в числе которых Tsinghua University, Peking University, United Arab Emirates University, National University of Singapore, Seoul National University, The University of Tokyo и другие.

NU укрепляет свои отношения с несколькими членами AUA, в том числе, в области исследований, обмена студентами и совместного получения ученых степеней.

#Азия #рейтинг #Образование #NU

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