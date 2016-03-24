Спорт
Назаров огласил расширенный состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
Ерзат Сергазин
54 хоккеиста вошли в расширенный список Андрея Назарова для подготовки к главному старту года – чемпионату мира в элитном дивизионе. 7 апреля спортсмены приступят к учебно-тренировочным сборам в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФХ РК.

"Тренерский штаб сборной Казахстана на протяжении всего сезона во всех лигах следил за талантливыми хоккеистами, которые могут помочь национальной команде выполнить поставленную задачу. Сейчас в списке 54 хоккеиста. Кто-то уже закончил сезон, для кого-то игры еще продолжаются. Это наш выбор. Задача менеджеров команды теперь обеспечить максимальную явку. Естественно, мы желаем "Снежным Барсам" и "Сарыарке" только побед. Ребята из ВХЛ и МХЛ могут присоединиться по ходу сборов, они и так сейчас получают отличную подготовку в режиме игр плей-офф", – прокомментировал список главный тренер сборной Казахстана Андрей Назаров.

Также главный тренер отечественной дружины обратил внимание, что в списке есть много представителей молодежи, у которой обязательно будет шанс проявить себя и закрепиться в команде. "Шанс попасть в основной состав есть у каждого, кто есть в этом списке. Мы намеренно привлекаем большое количество молодых хоккеистов, хотим посмотреть на них, дать возможность проявить себя. Понятно, что задачи на турнир никто не отменял, но у нас есть хорошие молодые ребята, которым по силам отвоевать место в составе", – подчеркнул Андрей Назаров.

Ниже представляем расширенный список кандидатов в сборную Казахстана по хоккею с шайбой для подготовки к чемпионату мира:



 Фамилия

 Имя

 Амплуа

 Клуб

Город

 Воз-т
1


 Анциферов

 Алексей

 Нападающий

 "Бейбарыс"

Атырау

 24
2


 Асетов

 Алихан

 Нападающий

 "Снежные Барсы"

Астана

 19
3


 Бельгибаев

 Нурсултан

 Нападающий

 "Номад"

Астана

 24
4


 Беляев

 Максим

 Нападающий

 "Сарыарка"

Караганда

 36
5


 Бойд

 Дастин

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 29
6


 Боченски

 Брэндон

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 33
7


 Воронцов

 Алексей

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 30
8


 Гребенщиков

 Владимир

 Защитник

 "Кулагер"

Петропавловск

 23
9


 Гренц

 Дмитрий

 Нападающий

 "Снежные Барсы"

Астана

 19
10


 Даллмэн

 Кевин

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 34
11


 Доус

 Найджел

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 31
12


 Жайлауов

 Талгат

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 30
13


 Жилин

 Павел

 Нападающий

 "Горняк"

Рудный

 29
14


 Зинченко

 Станислав

 Защитник

 "Номад"

Астана

 20
15


 Ибрайбеков

 Мадияр

 Защитник

 "Снежные Барсы"

Астана

 20
16


 Иванов

 Алексей

 Вратарь

 "Барыс"

Астана

 27
17


 Иванов

 Никита

 Нападающий

 "Сарыарка"

Караганда

 26
18


 Ивашин

 Виктор

 Защитник

 "Ертiс"

Павлодар

 25
19


 Казанцев

 Антон

 Защитник

 "Арлан"

Кокчетав

 29
20


 Каиров

 Данияр

 Защитник

 "Номад"

Астана

 21
21


 Колесник

 Виталий

 Вратарь

 "Локомотив"

Ярославль

 36
22


 Корабейников

 Андрей

 Защитник

 "Торос"

Нефтекамск

 28
23


 Краснослободцев

 Вадим

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 32
24


 Кучин

 Иван

 Нападающий

 "Арлан"

Кокчетав

 27
25


 Лакиза

 Артемий

 Защитник

 "Номад"

Астана

 28
26


 Липин

 Александр

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 30
27


 Литвиненко

 Алексей

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 35
28


 Лихотников

 Артем

 Нападающий

 "Сарыарка"

Караганда

 21
29


 Лобанов

 Илья

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 19
30


 Мальгин

 Дмитрий

 Вратарь

 "Номад"

Астана

 28
31


 Маркелов

 Владимир

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 28
32


 Метальников

 Леонид

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 25
33


 Михайлис

 Никита

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 20
34


 Паньшин

 Михаил

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 32
35


 Полуэктов

 Павел

 Вратарь

 "Барыс"

Астана

 24
36


 Пушкарев

 Константин

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 31
37


 Рахманов

 Михаил

 Нападающий

 "Ертiс"

Павлодар

 23
38


 Руденко

 Константин

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 34
39


 Рымарев

 Евгений

 Нападающий

 "Торпедо"

Усть-Каменогорск

 27
40


 Рыспаев

 Дамир

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 20
41


 Савенков

 Константин

 Нападающий

 "Арлан"

Кокчетав

 25
42


 Савицкий

 Кирилл

 Нападающий

 "Торпедо"

Усть-Каменогорск

 21
43


 Савченко

 Роман

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 27
44


 Сагадеев

 Антон

 Нападающий

 "Сарыарка"

Караганда

 22
45


 Семенов

 Максим

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 32
46


 Соларев

 Илья

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 33
47


 Спиридонов

 Андрей

 Нападающий

 "Бейбарыс"

Атырау

 33
48


 Старченко

 Роман

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 29
49


 Степаненко

 Иван

 Защитник

 "Номад"

Астана

 20
50


 Трясунов

 Вячеслав

 Защитник

 "Барыс"

Астана

 30
51


 Фадеев

 Евгений

 Защитник

 "Торпедо"

Усть-Каменогорск

 33
52


 Худяков

 Максим

 Нападающий

 "Барыс"

Астана

 29
53


 Шестаков

 Аркадий

 Нападающий

 "Торпедо"

Усть-Каменогорск

 20
54


 Шин

 Александр

 Нападающий

 "Торпедо"

Усть-Каменогорск

 23

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