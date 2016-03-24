Спорт
Назаров огласил расширенный состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею
Ерзат Сергазин
| №
| Фамилия
| Имя
| Амплуа
| Клуб
Город
| Воз-т
| 1
| Анциферов
| Алексей
| Нападающий
|"Бейбарыс"
Атырау
| 24
| 2
| Асетов
| Алихан
| Нападающий
|"Снежные Барсы"
Астана
| 19
| 3
| Бельгибаев
| Нурсултан
| Нападающий
|"Номад"
Астана
| 24
| 4
| Беляев
| Максим
| Нападающий
|"Сарыарка"
Караганда
| 36
| 5
| Бойд
| Дастин
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 29
| 6
| Боченски
| Брэндон
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 33
| 7
| Воронцов
| Алексей
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 30
| 8
| Гребенщиков
| Владимир
| Защитник
|"Кулагер"
Петропавловск
| 23
| 9
| Гренц
| Дмитрий
| Нападающий
|"Снежные Барсы"
Астана
| 19
| 10
| Даллмэн
| Кевин
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 34
| 11
| Доус
| Найджел
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 31
| 12
| Жайлауов
| Талгат
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 30
| 13
| Жилин
| Павел
| Нападающий
|"Горняк"
Рудный
| 29
| 14
| Зинченко
| Станислав
| Защитник
|"Номад"
Астана
| 20
| 15
| Ибрайбеков
| Мадияр
| Защитник
|"Снежные Барсы"
Астана
| 20
| 16
| Иванов
| Алексей
| Вратарь
|"Барыс"
Астана
| 27
| 17
| Иванов
| Никита
| Нападающий
|"Сарыарка"
Караганда
| 26
| 18
| Ивашин
| Виктор
| Защитник
|"Ертiс"
Павлодар
| 25
| 19
| Казанцев
| Антон
| Защитник
|"Арлан"
Кокчетав
| 29
| 20
| Каиров
| Данияр
| Защитник
|"Номад"
Астана
| 21
| 21
| Колесник
| Виталий
| Вратарь
|"Локомотив"
Ярославль
| 36
| 22
| Корабейников
| Андрей
| Защитник
|"Торос"
Нефтекамск
| 28
| 23
| Краснослободцев
| Вадим
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 32
| 24
| Кучин
| Иван
| Нападающий
|"Арлан"
Кокчетав
| 27
| 25
| Лакиза
| Артемий
| Защитник
|"Номад"
Астана
| 28
| 26
| Липин
| Александр
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 30
| 27
| Литвиненко
| Алексей
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 35
| 28
| Лихотников
| Артем
| Нападающий
|"Сарыарка"
Караганда
| 21
| 29
| Лобанов
| Илья
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 19
| 30
| Мальгин
| Дмитрий
| Вратарь
|"Номад"
Астана
| 28
| 31
| Маркелов
| Владимир
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 28
| 32
| Метальников
| Леонид
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 25
| 33
| Михайлис
| Никита
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 20
| 34
| Паньшин
| Михаил
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 32
| 35
| Полуэктов
| Павел
| Вратарь
|"Барыс"
Астана
| 24
| 36
| Пушкарев
| Константин
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 31
| 37
| Рахманов
| Михаил
| Нападающий
|"Ертiс"
Павлодар
| 23
| 38
| Руденко
| Константин
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 34
| 39
| Рымарев
| Евгений
| Нападающий
|"Торпедо"
Усть-Каменогорск
| 27
| 40
| Рыспаев
| Дамир
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 20
| 41
| Савенков
| Константин
| Нападающий
|"Арлан"
Кокчетав
| 25
| 42
| Савицкий
| Кирилл
| Нападающий
|"Торпедо"
Усть-Каменогорск
| 21
| 43
| Савченко
| Роман
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 27
| 44
| Сагадеев
| Антон
| Нападающий
|"Сарыарка"
Караганда
| 22
| 45
| Семенов
| Максим
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 32
| 46
| Соларев
| Илья
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 33
| 47
| Спиридонов
| Андрей
| Нападающий
|"Бейбарыс"
Атырау
| 33
| 48
| Старченко
| Роман
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 29
| 49
| Степаненко
| Иван
| Защитник
|"Номад"
Астана
| 20
| 50
| Трясунов
| Вячеслав
| Защитник
|"Барыс"
Астана
| 30
| 51
| Фадеев
| Евгений
| Защитник
|"Торпедо"
Усть-Каменогорск
| 33
| 52
| Худяков
| Максим
| Нападающий
|"Барыс"
Астана
| 29
| 53
| Шестаков
| Аркадий
| Нападающий
|"Торпедо"
Усть-Каменогорск
| 20
| 54
| Шин
| Александр
| Нападающий
|"Торпедо"
Усть-Каменогорск
| 23