Назгуль Маратова завоевала бронзу Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби

В схватке за третье место она оказалась сильнее россиянки Анастасии Холодилиной

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по дзюдо Назгуль Маратова стала третьей на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.

В схватке за третье место она оказалась сильнее Анастасии Холодилиной (Россия), получившей три предупреждения.

В НОК отметили, что в этом весе за бронзу боролась казахстанка Карина Такиева. Однако она уступила Хелене Вукович (Хорватия).