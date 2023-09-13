Назначен новый аким Павлодара

Акимом Павлодара назначен Хасар Хабылбеков. Его кандидатура была согласована в администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Фото Ольги Бугаевой, Есенжола Исабека

Глава региона Асаин Байханов определил приоритеты работы акима областного центра и пожелал успехов в работе.

«Дальнейшее развитие Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы. Прежде всего, необходимо обеспечить запуск отопительного сезона и его прохождение в штатном режиме. Также в работе городского акимата города необходимы проактивное и своевременное реагирование на запросы населения, эффективное планирование государственных закупок и жесткий контроль за работой подрядчиков», – отметил Асаин Байханов.

Хасар Айтпекович Хабылбеков родился в 1986 году.

В 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «бакалавр юриспруденции», в 2014 году – Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова по специальности «транспортное строительство». Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах.

С 2017 по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Теренкол и Щербактинского района, заместителя акима города Экибастуза, руководителя аппарата акима города Аксу, руководителя управления строительства Павлодарской области.

С августа 2021 по декабрь 2022 года – заместитель акима Павлодара.

С декабря 2022 года был первым заместителем акима Павлодарской области.

Напомним, предыдущий аким Павлодара Ержан Иманзаипов был освобожден от должности 4 сентября 2023 года. Сообщалось, что это кадровое решение глава региона Асаин Байханов принял из-за ненадлежащей организации работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчиненных, отсутствия требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослабления коммуникаций горакимата с населением Павлодара.